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特教法逐條審查　全教總籲明訂「心評專任、評鑑合併」

▲立法院今（19）日逐條審查特教法，全教總呼籲修法明訂「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.04.19）
▲立法院今（19）日逐條審查特教法，全教總呼籲修法明訂「心評專任、評鑑合併」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.04.19）

記者李琦瑋／台北報導

《特殊教育法》14年來大修，今（19）日在立法院進行逐條審查，全教總期待修法讓特教品質更好，但也希望將特教老師不必要的額外工作去化，還給特教老師教導學生的時間，呼籲將教學外的「心評工作專任化」、以及「特教評鑑」併入校務評鑑或校長辦學績效考評。

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全教總理事長侯俊良指出，特教老師要負擔的工作量是普通教師的好幾倍，除了直接教導特教生外，還要協助特教生融入普通班，做好和普通班老師協同合作的分工。除此之外，和特教生家長的溝通協助、特教團體協同合作，加上每位學生都務必撰寫的個別教育計畫和課程計畫，基本上已經讓特教老師工作超量。但主管機關常年來要求特教老師做的事情越來越多，卻又不願意增加人力，以致許多特教老師紛紛申請轉任普通班教師。

侯俊良表示，主管機關的對策不是減少特教老師工作量，反而以「嚴格限制轉任」來圍堵特教老師的不滿與怨言，最終導致特教老師爆發集體的不滿，要求教學外的「心評工作專任化」、「特教評鑑」併入校務評鑑或校長辦學績效考評，以避免身心不堪負荷。

全教總指出，「心評工作專任化」本就是歐美主要國家的做法，到了台灣卻變成了特教老師的兼任工作，目前台灣現況是每位特教老師要負責約6至10位特教生的心評工作，而每一位耗費的時間約為2個工作天，所以每到心評工作季，特教老師幾乎有近1個月的工作時間需耗費在心評工作上，影響所及是每天晚上加班，然後拖著疲累的身體到學校教導特教生。

全教總表示，這樣的情況不變，受殘害的不僅是特教老師，還會影響特教學生，至於教育部一直強調「心評鑑定和教學有關，老師要了解學生」則是不食人間煙火的說法，特教生鑑定和教學評量本屬二事，倘若教育部說法正確，則台灣的作法無疑是「領先歐美、獨步全球」；而諷刺的是，特教老師心評的個案大部分都不是他教導的學生，這和教育部的說法根本就是矛盾的。

針對特教評鑑，全教總副秘書長兼特殊教育委員會主委張旭政指出，特教評鑑除了獨立的評鑑外，還散在校務評鑑、校長辦學績效考評中，因此，所謂4年1次的特教評鑑，實際上是4年出現2至4次，倒楣一點的特教老師在4年中，每年都要「特教評鑑」。不僅如此，每次特教評鑑的項目、指標、評鑑者的觀點都大不相同，導致特教老師要重複製作資料、文件拆拆裝裝，寶貴的教學時間經常耗費在無意義的文書工作。

全教總先前針對5000多位特教老師進行問卷調查，有87%認為特教評鑑對教學沒有任何幫助，其中還有63.8%認為特教評鑑對教學造成困擾。全教總認為，既然校務評鑑或校長辦學績效考評都有特教項目，就應該將特教評鑑融入到這些評鑑當中，不應該獨立存在造成教老師的額外負擔，也形同普教、特教的區隔，和融合教育的精神背道而馳。

此外，全教總也呼籲修法納入特殊需求、明定師生比、特教中心設專職人員、擴大特殊教育的參與等，期待立委們，能站在把特教老師的時間還給特教生的立場，把特教師不必要的額外工作還給專業心理師或去化掉，以建立健康良好的特教環境。

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