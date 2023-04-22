日動畫「片名31字」史上最長創紀錄！觀眾唸到斷氣 官方破例縮短
日本動畫《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵～等級提升改變人生命運～》是作家美紅創作的輕小說系列，2017年3月開始連載，故事描述少年「天上優夜」往返異世界與地球之間的經歷，以及在過程中產生的轉變。除了劇情深受觀眾喜愛，過長的片名也受到討論，許多粉絲因為想推薦作品卻因31字的片名所擾，《NOWnews今日新聞》記者再下關鍵字時，也因字數太長被系統拒絕，台、日片商就決定將片名縮短，改為《異世升級，現實無敵》，意外掀起一波討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵～等級提升改變人生命運～》因為片名有31字，許多觀眾想在社群網站分享心得，都不知如何撰寫「主題標籤Hashtag」，台灣代理商「Muse木棉花」就宣布：「片名太長，唸到快斷氣？官方簡稱定案《異世升級，現實無敵》！」
日、台方決定縮短片名的舉動，再次引起觀眾討論，紛紛表示「不會唸到斷氣啦，只是記不起來而已」、「哇，單押」、「這是紀錄中最長的了嗎？」、「這是第一次有官方自己簡稱」、「再多一段就能寫詩了」，縮名的操作意外獲得各方曝光，成功替《異世升級，現實無敵》締造宣傳與討論。