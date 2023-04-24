《灌籃高手》片頭曲54歲主唱「罹患食道癌」 宣布停工：我很抱歉
演唱日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》片頭曲、知名搖滾樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE（チバユウスケ），今（24日）傳出罹患食道癌的消息，目前全面停工接受治療，The Birthday也向所有受影響的人公開致歉。
記者楊穎軒／綜合報導
The Birthday今近中午突然在粉專發布聲明，透露主唱CHIBA YUSUKE確診食道癌，本週末的公演、原定6月舉行的生日會活動及音樂祭演出全部取消，「我們深表歉意，
退票等事項依各活動及主辦單位規定辦理...再次對打算出席的各位、預計一起出演的表演者及參與者，所造成的不便深表歉意。」
2006年成軍的The Birthday為日本指標性搖滾樂團，4位現役成員為主唱兼吉他手CHIBA YUSUKE、吉他手藤井謙二、貝斯手平井遙樹和鼓手KUHARA KAZUYUKI，The Birthday每次推出新歌都締造輝煌成績，成團2年即登上武道館開唱，2019年首度來台參加音樂祭，7月再度造訪寶島，與身為粉絲的本土樂團八十八顆芭樂籽合作。
The Birthday去年底發表《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》全新片頭曲〈LOVE ROCKETS〉，搭配井上雄彥手繪片頭令動漫迷熱血沸騰，不過CHIBA YUSUKE坦言，收到演唱邀約前完全沒看過《灌籃高手》，為了替電影量身訂作歌曲，CHIBA YUSUKE看完整套漫畫後，以「速度感」譜出讓粉絲都折服的作品。