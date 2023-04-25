ØZI爆交往24歲模特兒Jane Chen！新歡「神似Angelababy」長相曝
饒舌歌手ØZI（陳惟凡）3月4日才在北流辦完演唱會，日前受邀到泰國參加「RollingLoud」音樂祭演出，不過就有Dcard網友發現ØZI此趟到泰國演出，似乎帶著新歡一同前往，而ØZI緋聞女友身分也曝光了，是在IG上小有名氣、顏值身材都超逆天，且長相神似中國女星Angelababy（楊穎）的模特兒Jane Chen，引起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
ØZI先前才透露自己單身3年，期間有炮友，還自嘲：「對性永遠不會冷感。」即便如此，他還是希望能有穩定交往的對象，對於理想型則沒有什麼具體條件，一切「憑感覺」。而日前在泰國參加音樂祭演出期間，他在IG限時動態PO出一張耳朵上插著花的自拍，緋聞女友Jane也PO出同樣照片，背景也有些相似，像在放閃一樣，被眼尖網友發現兩人疑似交往。
兩人疑似同遊泰國、都在耳朵上插著花自拍，拍攝地點又非常相像，實在「太過巧合」，讓不少網友起了疑心，豈料又有網友發現ØZI朋友的貼文有出現女方身影，且女方近期的貼文，ØZI更是每則都按讚，曖昧氛圍瞬間竄到最高點，甚至還有網友說：「我前幾個禮拜下班的時候有看到他們，手都牽了，應該實錘」、「在泰國演唱會看到他們摟在一起了啦。」可惜都沒有拍下照片佐證。
而身為模特兒的Jane Chen在IG有7.4萬人追蹤，經常分享工作照和旅遊美照，擁有精緻五官、窈窕身材的她，長相實在太出眾，還被網友稱讚像是中國女星Angelababy（楊穎）。此外，還有不少知情網友透露，Jane今年才24歲，是桃園富岡人，且從小美到大，念的還是112，而112則是台灣大學別名，人美學歷又高，如今被爆與ØZI交往，也讓粉絲們相當激動，紛紛直呼：「Jane真的很正」、「真的才貌雙全」、「她是我國小學姊，她從國小就超美」、「吃瓜，持祝福觀點！ 女生超級漂亮，謝謝讓我認識一個大美女」、「這完全是女生會喜歡的女生，Øzi品味沒輸過」、「Jane超漂亮，最喜歡的麻豆沒有之一。」引起熱議。