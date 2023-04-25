男性注意！攝護腺肥大「6症狀」快就醫：再晚恐腎衰竭

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戴定恩在臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》發文分享，曾有一名60歲男子有前列腺肥大問題，雖然有感受到排尿斷斷續續、夜尿多，但因為用力上還是能上出來，所以沒有多留意，直到有一天突然完全尿不出來，才緊急掛急診，當下醫師替他放了導尿管，經詳細檢查後，男子確診腎功能惡化，要是再晚就醫有可能會變成腎衰竭。
戴定恩強調，男性中老年後，攝護腺肥大的機率非常高，而且攝護腺肥大幾乎是每個男人都要面臨的事，因此提醒男性，如果開始感覺到尿尿流速很慢、很用力才能尿、尿不乾淨、尿斷斷續續、頻尿或夜尿等6種症狀，應及早就醫控制病情，早發現只要靠吃藥就能解決，不用開刀。
戴定恩建議，男生從年輕時就要多保養，平時可以多吃茄紅素食物，尤其煮熟的番茄有大量茄紅素，利於身體吸收，也可以多吃含鋅的食物，像是牡蠣、南瓜籽、瘦肉等，以及每天記得喝2000CC以上的水，有助於降低尿意濃度，避免刺激攝護腺。
本文經台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》授權報導
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