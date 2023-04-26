星宇長征／從「不務正業」開始　星宇航空終盼得洛杉磯開航

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至於華航的夏季班表，增班狀況更是橫跨全球，光是北美航線，紐約每周飛航3班，洛杉磯、舊金山、安大略及溫哥華天天都有航班直飛，洛杉磯每周一、三、五更有一天2班，提供旅客由北美五大航點，轉飛各大城市，搭配經濟艙92折、豪經艙／商務艙95折優惠，5月客運表現成長可期。星宇航空對比兩大國航如同產業「新生兒」，但熬過凶險疫情，靠著創立至今累積的聲量與期待迎戰長程市場。
回顧星宇航空的創始，2018年5月，星宇以83.7億資本額叩門航空業，由張國煒獨資，宣布將在已成熟佈局國際的華航、長榮與當時專攻兩岸航班的遠東航空下打入市場。2019年10月，張國煒親自率隊前往德國漢堡接收A321neo新機，並由他親自親自駕駛回台灣，接著在馬不停蹄的整備下，2020年1月，星宇航空在桃園國際機場舉行首航儀式，每天從桃園往返澳門、峴港、檳城，三航點同步開航，沒想到才不到一個月的時間，新冠肺炎疫情爆發，快速蔓延至全球，星宇全速轉動的引擎也被迫暫時熄火。
此後，星宇可以說是最「不務正業」的航空公司。龐大的經營成本讓經營團隊激盪出創意，由台灣知名設計師林尹培袞操刀設計的星宇制服華麗轉身，4款防疫口罩應運而生，市場更出現高於定價兩倍的黃牛商品，讓星宇被戲稱為「被航空業耽誤的潮牌」。在疫情肆虐下，偽出國包機、追月包機、3C高空發表會、飛行外套，雖然對營收挹注只是蠅頭小利，但成功讓品牌維持聲量，也為復航後的報復性消費市場搶下一席之地。
2022年10月，台灣迎來邊境全面解封，星宇航空也祭出最大規模增班，包含福岡、大阪、東京、曼谷，每日1至兩班直飛，客運表現也急起直追，11月起新航點、座位數月月增加，該月客運營收來到4.69億元，月增84％，12月訂位量成長還超過4成，在春節出國旺季，新開河內、宿霧兩航點，配合曼谷等熱門航點增班，2023年1月營收衝上15.22億元，寫下開航以來最高紀錄。
2023年4月26日，星宇航空正式跨足長程航線，北美首個航點選在全美人口第二大城市洛杉磯，由全新空中巴士廣體客機A350-900執飛，更首創台灣航空公司頭等艙服務，來回要價台幣44.2萬元，卻在開賣1小時內火速完售，預計6月起每日飛航，雖然航班數遠不及兩大國籍航空，但星宇仍按照計畫在航空業逐漸站穩腳步，更預計年底開航舊金山，隨著機隊持續交機，星宇長程航線拓展也指日可待。