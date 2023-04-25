劉畊宏遭爆活動「放鳥上萬人」！學生寒風中受凍狂罵：對你好失望
藝人劉畊宏，現年50歲的他轉戰中國市場後，成功靠著直播帶操爆紅，也因此獲得許多廠商代言活動，事業相當順遂，但在近期卻屢傳爭議，先是被中國官媒點名直播帶貨有問題之後，今（25）日又遭到爆料，劉畊宏放鳥一場校園活動，並讓現場上萬名學生頂著低溫寒風，在戶外乾等一個下午。
記者詹鎰睿/綜合報導
據陸媒25日報導，劉畊宏日前受邀到河南信陽學院參加活動，學生們被通知下午停課，必須穿著校服到指定地點集合，結果劉畊宏遲遲沒有出現，導致戶外上萬名學生，只好在寒風中等待一個下午。對此，該學校則回應，劉畊宏並非校方主動邀請，而是當地官員安排，老師也是忙了一整個上午布置場地，可能因為天氣關係，對方才取消行程，並希望大家互相理解。
事後，劉畊宏也在微博上致歉，他解釋，因為前幾天下雨、低溫的關係，直到清晨才決定移到室內場地，因進場人數有限，才會讓許多人無法進來，「真的很抱歉，也辛苦在寒風中工作的同仁們，我們都盡力了，相信這一切有最美好的安排。」
但事情依舊在網路上延燒，更有不少學生抱怨，自己冷到頭痛、發燒等等，對於劉畊宏感到失望，但也有學生平緩，現場並非所有人都是學生，有些是粉絲、甚至是其他民眾等等，有些學生也還在上課，僅有下午沒課的同學跑去湊熱鬧，並認為是主辦單位的錯，不該全是劉畊宏的問題。