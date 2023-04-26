特企／母親節家電禮物首選！連明星都用「它」孝敬婆婆

一整天東奔西跑下來，媽媽們雙腿承載著全身重量，最需要最貼心的呵護。導入最先進的按摩科技，提供足部、小腿、大腿的全方位按摩智能腿樂樂3，透過專業的全腿按摩程式可紓緩腿部疲憊與酸痛，徹底放鬆，讓腿部恢復活力。
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忙碌的生活帶來很多壓力，但媽媽們常常把不必把壓力視為常態，是時候掌握自己的健康了! 透過養身椅系列，同步進行的身心放鬆方式，徹底紓壓。全球首創獨家AI健康管理，先AI監測「壓力指數」及「呼吸頻率」，再提供客製化紓壓體驗，透過APP天天追蹤管理健康，讓您由內而外達到身心健康！
子女在睡前不妨抽空陪伴長輩操作養生椅，透過AI壓力監測技術了解他們的身心狀態，簡單操作App來關心父母的壓力狀況。平日無法抽身到醫院做健康檢查，這台養身椅讓兒女能隨時在家與父母做簡易的健康檢測，掌握個人的心臟年齡、呼吸頻率、壓力指數，再量身打造專屬的5感按摩模式，精準照顧家人的身心健康。
每天面對工作、家務的各種事情，常常忙得喘不過氣，不論是沒時間、沒體力、沒心力，都應該找個簡單的居家運動方式，來輕鬆維持運動的習慣，讓媽媽們可以充滿活力的去面對每一個挑戰! OSIM動姿板採垂直律動科技，緊實肌肉，促進代謝，維持骨骼健康，獨家避震設計，安全穩定，音樂同步程式，消除疲憊，輕鬆動出健康姿態！
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