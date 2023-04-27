夏天臉油到可以煎蛋？ 藍雷射助你清爽一夏與戰痘成功

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口服A酸當心副作用，體質不適合該怎麼辦？她遍尋名醫，但在服用傳統的抗生素停藥之後，臉上的痘痘春風吹又生，惱人的粉刺對健保外要藥物治療效果也相當有限，雖然曾經吃過A酸，但嘴唇乾裂和眼睛乾澀的副作用讓她痛苦不堪，而接下來因為準備要結婚懷孕，也沒辦法再服用A酸，真的是傷腦筋。
藍雷射綜合治療，修護膚況好選擇曉娟來到真心皮膚科門診，讓院長周宛儀醫師診視後，發現除了油脂分泌相當旺盛之外，也有不少的痘痘粉刺和粗大的毛孔，在討論各種治療的選項後，曉娟決定要嘗試全新具有控油、抗痘與殺菌三效合一的藍雷射，在綜合治療後，曉娟的臉蛋終於恢復原有的光彩，也讓她能重拾自信，準備當一個美麗的新嫁娘。
周宛儀醫師提到，有許多不能或不想吃口服A酸的朋友們，如備孕、年紀太小、怕乾、吃了很久的A酸停藥後再度出油長痘，或是常常忘記吃藥的人，之前其實都沒有太好的替代治療方式，藍雷射的出現是這些朋友們的一大福音。
▲藍雷射治療三步驟：控油、治痘、殺菌
控油抗痘高效率，療程舒適免上麻藥藍雷射是結合二極體1450nm及 450nm 藍光的全新雷射技術，1450nm波長可以深入並專一性地破壞皮脂腺，使皮脂腺萎縮而達到控油與抗痘的效果，450nm的高效藍光雷射可以殺菌（如痤瘡桿菌），雙波加在一起可以使效果加乘。藍雷射具有獨特的冷媒系統，施打前不須塗麻藥，施打時僅有一些溫熱的感覺，治療舒適度相當高。
除了對控油抗痘有效之外、藍雷射對於毛孔、穩定期的玫瑰斑混合痘痘粉刺者、或是皮脂腺增生其實都有相當不錯的效果。
痘疤難處理，盡早就診治療周宛儀醫師也提醒民眾，青春痘一旦留下痘疤，往往需要花十倍以上的時間與金錢去處理，建議民眾有痘痘粉刺的問題儘快到皮膚科就診，以免留下痘疤後悔莫及。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57566
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