經痛血崩每天四條褲不夠換　34歲護理師免開刀治療子宮肌瘤

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子宮肌瘤無法預防 早發現早治療嘉義大林慈濟醫院林肇柏醫師表示，子宮肌瘤發生原因不明，僅知與雌激素分泌相關，只要青春期開始，就有機會產生子宮肌瘤，而子宮肌瘤多屬良性，僅有千分之2至3的比例是惡性子宮肉瘤。
大部分子宮肌瘤患者無不適症狀，或症狀不明顯，症狀產生主要取決於肌瘤的位置、大小等影響，一旦出現經期變長、異常出血、經痛、性交疼痛、頻尿、便祕、不孕等症狀時，就必須提高警覺，進一步尋求專業診斷與治療。
現有子宮肌瘤治療主要分為藥物治療及外科手術治療兩大選擇，藥物大多僅能減輕病症，無法消除肌瘤。外科手術則包含傳統開刀、微創手術或是子宮鏡手術，都存在併發症風險，對生育年齡女性造成極大困擾，往往因為害怕手術，長期飽受腹痛及經血過多之苦，尤其是面臨該切除肌瘤還是切除子宮時，更是左右為難、不知所措，錯失治療時機。
「無創HIFU標靶音波刀」子宮肌瘤治療 免開刀保留完整子宮嘉義大林慈濟醫院陳建翰醫師表示，大林慈濟醫院引進最新「無創標靶音波刀」子宮肌瘤治療，「標靶音波刀」採用高能量聚焦超音波)技術，由MRI定位病灶，可精準監控病灶位置，透過超音波熱能消融腫瘤組織，並即時監控治療溫度，避免過度治療，提供更安全的治療過程。
相較傳統手術及微創手術，「無創標靶音波刀」治療是透過超音波聚焦，對於周邊健康組織幾乎無傷害、可保留子宮及功能、免開刀、完全無傷口、無組織沾黏、治療過程免麻醉、無出血、住院天數短、恢復期短，治療過程採「仰躺」方式，治療舒適度大為提升，讓婦女朋友們不再擔心傳統手術治療帶來的風險與不便，是造福女性朋友們的治療選擇。
34歲護理師經痛血崩 伴隨嚴重貧血、暈倒、胃潰瘍34歲病友湯小姐表示，多年來長期處在身心極為不適的狀況，包含大量血崩造成貧血以及嚴重經痛。在血崩部分，近幾年來經期期間長達三週，經期量最大的時間更長達一週，即便是公分數最長的衛生棉也不敷使用，頻繁進出廁所已是日常，若有安排產房工作時，更須優先完成工作任務後再行更換，實在苦不堪言。身為護理師的她，長期面對經期第一週每天至少需更換三至四條褲子及數不清衛生棉的身心煎熬，已造成工作嚴重不便及生活困擾。
此外，因伴隨嚴重血崩狀況，經抽血檢查後，發現湯小姐血色素數值低至6，導致嚴重貧血、容易暈倒，長出來的頭髮都是銀白色，因此每4至5個月即需住院輸血，並補充各種鐵劑來改善貧血問題。
在經痛方面，常會痛到嘔吐，一般止痛藥已無法有效緩解疼痛，經期第一週每天都必須至醫院急診室報到，注射嗎啡止痛針搭配肌肉鬆弛劑才能緩解症狀，更因長期注射止痛藥物導致胃潰瘍，種種症狀都讓湯小姐無法正常生活與工作。
湯小姐進一步分享，由於未婚，希望能夠保有完整子宮，加上身為護理師工作忙碌，能夠休息的時間有限，因此遲遲無法積極治療，直到大林慈濟醫院引進「無創標靶音波刀」，成功改變了她的人生，2022年6月治療至今，血色素數值已恢復到正常值11，不再需要輸血和補充鐵劑，經血量恢復正常，疼痛也大幅緩解，只有在月經來臨第二天有輕微疼痛不適，完全改善生活及工作品質。
陳建翰醫師呼籲，由於子宮肌瘤不易預防，婦女朋友們需提高警覺心，只要出現不適症狀，早發現、早治療，可改善身心靈健康，提升整體生活品質！建議有子宮肌瘤困擾並想保留子宮的婦女朋友們，可透過「無創標靶音波刀治療」，讓子宮相關病症獲得有效改善，完整保留子宮，迅速恢復正常生活，是目前最新且最安全有效之治療方式！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57626
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