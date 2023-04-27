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網紅甩開「濕腋」人生　狐臭2大指標、5種解決方式一次看

網紅甩開「濕腋」人生　狐臭2大指標、5種解決方式一次看
網紅甩開「濕腋」人生　狐臭2大指標、5種解決方式一次看

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】Youtuber裴薇30年來深受腋下多汗症及異味困擾，使用大量止汗劑東遮西掩也止不住，甚至曾被另一半提醒「裴裴妳衣服常有汗漬，也有味道飄出，要注意一下！」讓她驚訝又尷尬。林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立表示，台灣平均每10人就有4人有腋下問題，提醒民眾可以「濕黏性耳垢與家族史」做為自我檢測指標，並及早尋求協助。

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腋下異味阻擋愛情！

英國臨床心理學家 Linda Blair指出「第一印象的建立，在於初次見面的7秒鐘。」根據最新線上市調顯示，若有心儀對象，當發現對方有腋下問題，好感度立刻打對折！

兩性專家許藍方說明，腋下有異味的民眾，因長年習慣聞自身的味道，產生「嗅覺疲勞」，很難察覺自身體味問題。曾遇過因狐臭問題而被公司開除、同事言語、職場霸凌的個案，更有因進行腋下傳統手術留下後遺症，導致汗水轉移的案例，除造成心理傷害外，在社交生活上更是處處受阻。

狐臭檢測看2大指標

黃耀立表示，狐臭雖然不能說是病，但就像是隱形的社交殺手，無論在兩性關係、學校同儕或職場社交上，腋味問題都是需要面對處理的。對於腋味問題難以覺察，可用濕耳垢與是否有家族史可為自我檢測指標

  • 有濕濕黏黏的耳垢
  • 是否有家族史

消除多汗狐臭５大招

黃耀立說明，多汗與狐臭的成因分別在於大小汗腺，同時改善兩種狀況才是解決關鍵。民眾若有多汗或味道問題，可至「清新門診」尋求協助。據統計，全台清新門診2022年共協助超過4千人擺脫腋下困擾。

  • 大汗腺：又稱頂漿腺，為狐臭來源。
  • 小汗腺：又稱外分泌腺，會造成多汗。
目前5大除狐臭方式包括微波療程、傳統手術、肉毒桿菌素、止汗劑與香水。黃耀立說明，微波療程的原理為運用微波熱能聚焦於真皮層與脂肪層交接處大小汗腺最密集區域，可一次性精準破壞造成多汗的小汗腺以及狐臭的大汗腺，非侵入性治療也無疤痕。經FDA及衛福部認證，可永久改善8成腋下多汗以及狐臭問題困擾。裴薇表示，解決「腋下濕態」困擾後，工作不再受限，兩性關係也更親密。

  • 微波療程：透過微波加熱原理，精準破壞大、小汗腺，達到止汗、淨味、除毛三合一功效。
  • 傳統手術：透過內視鏡截斷或燒除交感神經節/內視鏡旋轉刀刮除頂漿腺。
  • 肉毒桿菌素：抑制神經傳導物質，減少小汗腺分泌汗水，但對頂漿大汗腺(臭)無效，且僅能維持4至6個月。
  • 止汗劑：利用鋁鹽擦劑滲入以減少汗腺排出。
  • 香水：遮蔽異味。
▲微波療程的原理為運用微波熱能聚焦於真皮層與脂肪層交接處大小汗腺最密集區域，可一次性精準破壞造成多汗的小汗腺以及狐臭的大汗腺，非侵入性治療也無疤痕。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57627

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