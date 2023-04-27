網紅甩開「濕腋」人生　狐臭2大指標、5種解決方式一次看

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腋下異味阻擋愛情！英國臨床心理學家 Linda Blair指出「第一印象的建立，在於初次見面的7秒鐘。」根據最新線上市調顯示，若有心儀對象，當發現對方有腋下問題，好感度立刻打對折！
兩性專家許藍方說明，腋下有異味的民眾，因長年習慣聞自身的味道，產生「嗅覺疲勞」，很難察覺自身體味問題。曾遇過因狐臭問題而被公司開除、同事言語、職場霸凌的個案，更有因進行腋下傳統手術留下後遺症，導致汗水轉移的案例，除造成心理傷害外，在社交生活上更是處處受阻。
狐臭檢測看2大指標黃耀立表示，狐臭雖然不能說是病，但就像是隱形的社交殺手，無論在兩性關係、學校同儕或職場社交上，腋味問題都是需要面對處理的。對於腋味問題難以覺察，可用濕耳垢與是否有家族史可為自我檢測指標
- 有濕濕黏黏的耳垢
- 是否有家族史
消除多汗狐臭５大招黃耀立說明，多汗與狐臭的成因分別在於大小汗腺，同時改善兩種狀況才是解決關鍵。民眾若有多汗或味道問題，可至「清新門診」尋求協助。據統計，全台清新門診2022年共協助超過4千人擺脫腋下困擾。
- 大汗腺：又稱頂漿腺，為狐臭來源。
- 小汗腺：又稱外分泌腺，會造成多汗。
- 微波療程：透過微波加熱原理，精準破壞大、小汗腺，達到止汗、淨味、除毛三合一功效。
- 傳統手術：透過內視鏡截斷或燒除交感神經節/內視鏡旋轉刀刮除頂漿腺。
- 肉毒桿菌素：抑制神經傳導物質，減少小汗腺分泌汗水，但對頂漿大汗腺(臭)無效，且僅能維持4至6個月。
- 止汗劑：利用鋁鹽擦劑滲入以減少汗腺排出。
- 香水：遮蔽異味。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57627
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