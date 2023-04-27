點名華為雲　美商務部長稱中國雲端公司構成威脅

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雷蒙多說中國的雲端公司可能構成威脅。她在聯邦參議院撥款委員會聽證會上說：「在我任內，我已將200多家中國企業列入出口管制實體清單，我們積極、持續調查額外風險，且如果我們認為有企業必須列入清單，我會毫不遲疑採取行動。」
雷蒙多說，列入出口管制清單中的中國企業中，約有1/4是在她任內增列，「我們必須持續這麼做」，商務部需要額外資源檢視出口管制問題，「威脅是真實存在的」。
以聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）為首的國會議員致函雷蒙多，提到中國的雲端運算公司「愈來愈常與外國實體打交道，有些案例是涉及遭制裁的外國實體，直接威脅到美國與盟國及夥伴的國家安全和經濟安全利益」。
華為與阿里巴巴沒有立即回覆置評要求。海格提在聽證會上要求雷蒙多考慮增列這些公司，理由是它們構成「非常嚴峻的風險」。雷蒙多稱她將仔細探究，並對海格提說：「我很大程度上同意你的看法。」
2019年5月，美國商務部以美國安全疑慮為由將華為列入出口管制清單。華為否認構成安全風險。
共和黨籍聯邦參議員昨天撰寫的信件提到：「我們敦促您動用所有可用工具，透過制裁、出口限制與投資禁令對這些公司做出果斷決定，並進一步調查中華人民共和國的雲端運算服務公司。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120427