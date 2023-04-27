安眠藥防成癮、戒斷症狀　醫教使用原則，避免依賴藥物！

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楊琇雯醫師指出，安眠藥普遍屬於第三、第四級管制藥品，可分苯二氮平和非苯二氮平兩大類。苯二氮平藥效普遍較慢、鎮定效果較長，視藥物不同也會有各自己輔助效果，普遍如抗焦慮、肌肉放鬆等，常見如triazolam、diazepam、estazolam、flurazepam。非苯二氮平藥效普遍較快、鎮定效果較短，主要在幫助快速入睡，如zaleplon、zoppicano、zolpidem等。
上述兩種安眠藥副作用都會有成癮風險，和時間及劑量有關。其他副作用如隔日疲倦、暈眩、注意力不集中。有肌肉鬆弛效果的苯二氮平藥物也可能出現行動不平衡的情況，劑量大時也可能出現呼吸抑制的風險。
使用安眠藥留意禁忌/族群，醫：避免副作用負擔加重。
楊琇雯醫師也提醒，因安眠藥的副作用，睡眠呼吸中止症患者、失智瞻望者不建議使用。睡眠呼吸中止症者須特別注意有肌肉放鬆效果的苯二氮平藥物，服用恐加重呼吸中止風險。失智瞻望者則是意識混亂的情況使用安眠藥，可能意識越來越混亂。
另外，安眠藥切記不可配酒喝，許多影集、電影會看人喝了酒、吞個安眠藥便睡，這其實相當不好，兩者都有中樞神經抑制效果，會使效果過強，甚至出現呼吸中止等風險。另也可能使意識更混亂、或是不平衡情況加重。
除此之外，也不宜使用他人的安眠藥，以免藥效不穩定影響身體健康，例如安眠藥也有劑量之分，若只需輕劑量者卻服用到高劑量藥物，副作用都可能更加明顯。若失眠情況是因為焦慮或其他原因所引起，單純使用加速入睡型的非苯二氮平安眠藥，效果也可能不慎理想，徒增成癮等副作用風險。
醫教安眠藥使用原則防成癮，使用、戒斷皆應尋醫師、藥師！
楊琇雯醫師表示，安眠藥建議短期使用，越短越好，避免每天使用、長期使用、依賴藥物，一般族群最好周末休假再吃，或真的非使用不可再吃，並避免超過兩周。
吃久、吃了幾個月易有成癮問題，戒斷就有可能出現戒斷症狀，且服用越久會越明顯，如睡眠障礙、焦慮、躁鬱、頭暈、顫抖等，若是直接自行戒斷更容易直接影響整體個人精神及心理狀態。除了副作用、戒斷症狀外，安眠藥長期使用也容易影響自律神經，使出現身體慢性發炎的情況。
醫師提醒，安眠藥不論是使用或戒斷都建議要有專業醫師、藥師介入協助，戒斷視情況通常會建議每周調整一次劑量，每次劑量下降約1/4，以微量的方式降低。了解安眠藥副作用及正確使用方式、戒斷方式，更有助確保身體健康！
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