壞消息！本土首度檢出2例「大角星」　其中1例XBB.1.16非輕症

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本土首度驗出2例XBB.1.16 1中症1輕症目前，本土主流病毒株仍然跟前幾週相同，以BA.2.75為多數佔63%，主流趨勢從春節之後一直維持到現在。不過，羅一鈞指出，比較值得關注的還有XBB，上週國內更首度檢出2例外界俗稱「大角星」的XBB.1.16。
其中一例是北部70多歲的女性，本身有高血壓、癌症病史，沒有出國旅遊史，在3月31日出現發燒、咳嗽症狀，隔天自行快篩為陽性，前往醫院就醫PCR檢驗陽性確診。
羅一鈞表示，這名個案屬於中症個案，因為有肺炎需要氧氣，因此安排住院，從4月1日住到4月8日出院，在住院期間有使用瑞德西韋跟類固醇。
而另外一個個案則是一位北部80多歲的女性，本身有慢性肺病的病史，屬於輕症個案。
XBB.1.16傳播力增加 但疾病嚴重度未上升根據WHO資料顯示，全球XBB及其衍生變異株佔比約88.7%，雖然以XBB.1.5為多（50.8%），但XBB.1.16（4.2%）佔比有上升。而上週國內XBB.1.16境外檢出6例，並首度檢出2例本土，不免讓許多民眾擔心。
對此，羅一鈞表示，根據XBB.1.16「大角星」初步資料以及WHO所公布的分析看起來，傳播力有增加，但並沒有顯示說有重症、住院跟死亡比例增加的情形，所以目前的風險等級並沒有調整。
此外，本土XBB還是以 XBB.1.5佔大多數，26例XBB當中XBB.1.5就佔18例。羅一鈞提到，目前還不敢講說未來一定會有變異株主流的轉換，不過民眾不用過度擔憂，疾管署還是會持續監測，對於未來的疫情趨勢以及醫療資源、物資等持續掌握。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57642
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