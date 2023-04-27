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指揮中心終場記者會　1防疫措施取消、「疫苗接種假」同步退場

指揮中心終場記者會　1防疫措施取消、「疫苗接種假」同步退場
指揮中心終場記者會　1防疫措施取消、「疫苗接種假」同步退場

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】中央流行疫情指揮中心今（27）日召開最後一場疫情記者會，前指揮官陳時中也到場參與。現任指揮官王必勝坦言，這3年多時間很長，責任很重、很辛苦，也很光榮，並感謝所有防疫人員、民眾的配合。

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記者會上，指揮中心也宣布5月1日起取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家定期快篩措施，此外，「疫苗接種假」也將退場，「防疫隔離假」亦停止適用。

疫苗接種假退場　防疫隔離假停止適用

110年5月5日，為加強民眾接種疫苗意願，指揮中心依《災害防救法》規定，民眾若前往接種COVID-19疫苗、接種後發生不良反應，可自接種日起至接種次日24時止，憑疫苗接種紀錄卡請「疫苗接種假」，而雇主不得有相關不利處分。

但指揮中心社區應變組組長莊人祥宣布，由於指揮中心在5月1日即將解編，整個防疫也走向常態化，5月1日後公費疫苗雖仍照常接種，但如果發生不良反應等有請假需求，請假規定將回歸一般性規定，與流感疫苗接種請假規定相同，公務人員「疫苗接種假」也同步停止適用。

此外，指揮中心表示，2021年間由於無症狀或輕症確診者，出院後仍應居家隔離，因此可以請「防疫隔離假」，但因為現在已無相關隔離措施，所以，「防疫隔離假也一併停止適用。

長照定期快篩措施調整　4機構取消2機構維持

另外，住宿式照顧機構定期執行COVID-19公費快篩之措施也將於5月1日進行調整。

指揮中心發言人羅一鈞表示，由於最近一次的分析結果看起來，六大類住宿式機構中有4類，包含住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家，其陽性率一直持續呈現下降、穩定趨勢，因此取消定期快篩措施。

住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家的定期快篩措施取消，改為有症狀時進行快篩。但一般護理之家及老人福利機構的服務對象仍維持快篩頻率為每週1次，未滿2歲則免篩。

羅一鈞指出，由於一般護理之家及老人福利機構住民陽性率仍在0.4－0.6%之間，雖然穩定但沒有持續下降，所以決定持續定期篩檢措施至5月31日，5月中旬會再進行檢視。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57643

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