迎接五一連假！7-11今起「大杯美式20元」　全家拿鐵買3送3

中醫大附醫全球前三強！榮獲HIMSS「數位健康指標」、「智抗菌平台」拯救敗血症

中醫大附醫全球前三強！榮獲HIMSS「數位健康指標」、「智抗菌平台」拯救敗血症
中醫大附醫全球前三強！榮獲HIMSS「數位健康指標」、「智抗菌平台」拯救敗血症

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】中國醫藥大學附設醫院榮獲「美國醫療資訊暨管理系統協HIMSS」2022年「數位健康指標DHI」全球第三名殊榮，由周德陽院長代表領獎，皮爾斯副主席盛讚來自臺灣的中國醫藥大學附設醫院，在數位健康領域的表現卓越與成熟，幫助醫院能轉化資料為知識，進而建構個人的預測風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀

智慧醫療佳績　躍升國際排名

中國醫藥大學附設醫院創建「智抗菌平台」在一小時內完成抗藥性預測性分析（Predictive Analytics），獲得最佳照護結果，搶救分秒必爭的敗血症病人，這些努力與優異成果評審團一致給予高度肯定。期待中醫大附醫持續在數位健康深化創新，和HIMSS攜手為優化全球人類的群體健康邁進。周德陽院長說，全球醫學最頂尖的美國科學家，仍熱誠吸收包括臺灣在內的智慧醫療佳績，將持續投入研發數位醫療科技，為提升全球人類的健康福祉大步邁進。

中醫大附醫在智慧醫療的亮麗成效，獲得美國HIMSS的高度重視。包括全方位打擊院內感染的智能抗菌系統—「智抗菌i.A.M.S平台」、遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統-「中台灣救心網」，以及視覺化數據掌握呼吸密碼的「智護肺-智慧肺護守(ARDiTeX)」等三大數位平台。

開啟智慧醫療　臨床高品質指標

美國HIMSS是全球醫療機構智慧醫療的高品質指標，向來以高標評鑑醫療機構的數位健康轉型（Digital Health Transformation）著名。中國醫藥大學附設醫院周德陽院長率領菁英團隊歷經努力，今年在美國HIMSS榮獲「數位健康指標（Digital Health Indicator, DHI）」評鑑成績優異。

中醫大附醫建置醫院的數位化與個人化的創新數位健康照護，透過智慧醫療聯繫起來，運用多元數位工具（digital tools）來管理病人，提供病人更創新與優化的醫療照護環境，獲選為評鑑全球智慧醫院的前三強，智慧醫療臨床成果廣受國際評審讚譽。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57573

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

壞消息！本土首度檢出2例「大角星」　其中1例XBB.1.16非輕症

指揮中心終場記者會　1防疫措施取消、「疫苗接種假」同步退場

家裡哪裡最易「堆積病毒」？廁所只排第二　6成不知灰塵含有病毒

4歲女童全身癢抓到流血！治2年好不了　過敏原竟是4種健康食物

我是廣告 請繼續往下閱讀