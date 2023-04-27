中醫大附醫全球前三強！榮獲HIMSS「數位健康指標」、「智抗菌平台」拯救敗血症

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智慧醫療佳績 躍升國際排名中國醫藥大學附設醫院創建「智抗菌平台」在一小時內完成抗藥性預測性分析（Predictive Analytics），獲得最佳照護結果，搶救分秒必爭的敗血症病人，這些努力與優異成果評審團一致給予高度肯定。期待中醫大附醫持續在數位健康深化創新，和HIMSS攜手為優化全球人類的群體健康邁進。周德陽院長說，全球醫學最頂尖的美國科學家，仍熱誠吸收包括臺灣在內的智慧醫療佳績，將持續投入研發數位醫療科技，為提升全球人類的健康福祉大步邁進。
中醫大附醫在智慧醫療的亮麗成效，獲得美國HIMSS的高度重視。包括全方位打擊院內感染的智能抗菌系統—「智抗菌i.A.M.S平台」、遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統-「中台灣救心網」，以及視覺化數據掌握呼吸密碼的「智護肺-智慧肺護守(ARDiTeX)」等三大數位平台。
開啟智慧醫療 臨床高品質指標美國HIMSS是全球醫療機構智慧醫療的高品質指標，向來以高標評鑑醫療機構的數位健康轉型（Digital Health Transformation）著名。中國醫藥大學附設醫院周德陽院長率領菁英團隊歷經努力，今年在美國HIMSS榮獲「數位健康指標（Digital Health Indicator, DHI）」評鑑成績優異。
中醫大附醫建置醫院的數位化與個人化的創新數位健康照護，透過智慧醫療聯繫起來，運用多元數位工具（digital tools）來管理病人，提供病人更創新與優化的醫療照護環境，獲選為評鑑全球智慧醫院的前三強，智慧醫療臨床成果廣受國際評審讚譽。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57573
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