不要再玩手機！國小童逾半運動不足　3招增活動量兼親子關係

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兒童愛用3C產品不運動 恐致人際互動減少、增肥胖風險您家中的兒童有達到這樣的建議嗎？還是運動時間被強烈聲光刺激的3C電子產品取而代之呢？當動態活動的時間相對減少，也會減少與同儕之間的人際互動，無形之間增加兒童期肥胖及長大後罹患非傳染性疾病的風險。
兒童運動3妙招 增加活動量及親子關係國民健康署吳昭軍署長呼籲，請家長陪伴孩子一起動起來，藉由運動可以增強孩子的免疫力、促進體能發展以及維持健康體位，並刺激大腦分泌多巴胺和血清素，促進正向情緒，提升記憶力與注意力。
有氧適能不可少：有氧適能運動又稱心肺耐力運動，以大肌群為主，建議以多樣化的方式進行，如丟皮球、溜直排輪、散步、騎自行車、推推球都是很適合親子共同參與的中度身體活動。此外，也可以跟日常生活結合，從坐車上學改為一起走路上學，或是假日到河濱公園騎自行車，不僅累積了運動量，還能增加親子的互動與感情。
強度增加慢慢來：在逐漸養成運動的習慣後，也可以循序漸進增加運動強度，例如溜滑板、游泳、踢足球、玩鬼抓人遊戲等，都能讓心跳加速，並達到運動強度而流汗。尤其，假日不妨與小朋友來場跑步比賽或是親子籃球鬥牛大賽，運用比賽或遊戲的方式增加親子互動，培養喜歡運動的好習慣。
強化骨骼長得高：適度的快跑或彈跳運動，可以刺激骨骼生長，促進身體發展，例：跳繩、單腳跳、快跑、跳躍性的球類運動（籃球、排球等），也都是很好的骨骼強化活動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57572
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