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肺炎鏈球菌屬於較強且常見的細菌，其實在台灣前十大死因中，也有許多與肺炎有關。連啟宏補充，若人體感染新冠肺炎、流感或免疫力下降時，快速複製的肺炎鏈球菌便可能經由呼吸道或血液入侵器官，其症狀因感染部位不同而異，輕則引起中耳炎、鼻竇炎，嚴重則可能引發敗血症、肺炎、腦膜炎等侵襲性疾病。
家長增加知識、幼兒接種疫苗，以阻斷肺炎連球菌傳播
兒童感染科主任林千裕指出，5 歲以下兒童最容易受到肺炎鏈球菌的嚴重侵襲，但該族群目前有自費的肺炎鏈球菌疫苗可以施打預防病菌。他建議，寶寶滿 2 個月大時便可開始施打肺炎鏈球菌疫苗，並銜接打滿三或四劑疫苗，以降低病毒與細菌對人體的侵襲。連啟宏也強調，家長應把握黃金時機，透過疫苗有效降低鼻咽腔帶菌率，提升孩子的身體保護力。
新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁提醒，疫苗接種有助增加人體被動免疫，幫助保護鼻咽部黏膜、降低鼻腔帶菌率，多管齊下便能阻斷肺炎鏈球菌的傳播。林千裕補充，若要完整提升肺炎的防護，也可接著接種新冠及流感疫苗，以打造更完整的防護網。家長如有任何疑慮或問題，都應經醫師諮詢和評估後，再為孩子進行疫苗接種。
為了宣導有關於肺炎鏈球菌的衛教知識，新竹市立馬偕兒童醫院於 4/25 至 4/28 日舉辦「神秘鼻腔透視巡迴展」，透過 3D 投影效果，讓家長與孩童能身歷其境，探索鼻腔帶菌世界，期盼能增進大眾對引發肺炎的病毒、細菌種類及鼻腔帶菌的認識，來強化自身保護意識，達到預防肺炎的效果。
諮詢專家：
1. 新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁
2. 新竹市立馬偕兒童醫院小兒科部主任連啟宏
3. 新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 認識肺炎鏈球菌！病毒愛藏鼻子裡，五歲以下嬰幼兒要小心