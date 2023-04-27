她因意外嚴重燒傷照鏡子就掉淚… 分享自身重建經歷盼助傷友勇敢重生

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全身40%嚴重燒傷 她無法接受不敢看鏡子全身40%面積深度燒傷的美琳，住院期間陽光社基金會工即前往關懷，安排出院後到陽光基金會復健。出院時身上還有傷口未癒，脆弱的新生皮膚又常常長水泡，令她疼痛不堪。
美琳表示，自己沒想到燒傷後需要這麼漫長時間恢復，以前拿東西很簡單，現在拿不起來也握不住，想喝水也打不開瓶蓋，只能靠別人幫忙。
然而更打擊她的是外觀的劇變，以前很愛漂亮的美琳，沒辦法接受這樣的自己，臉、上半身深度燒傷，甚至讓她只要看鏡子就會哭泣，有很長一段時間根本不敢看鏡子。
為了避免旁人過多的好奇和眼光，美琳還戴上了帽子、墨鏡、穿上長袖長褲，只希望自己能在陽光幫助下趕快好起來，不再讓家人擔心，恢復獨立生活能力、養活自己。
陽光社工、心理師陪伴下 傷疤漸漸恢復身心受創的燒傷患者不僅須面對外觀與生理功能的改變，還須面對旁人的異樣眼光，以及不知何時才能痊癒的心理傷疤。所幸，在陽光歷經長達1年多的復健，美琳至今生活自理能力恢復許多，心口上的傷痛也在一次次心理師的陪伴下漸漸變小。
美琳坦言，以前覺得太痛苦了，想著以後要怎麼生活、怎麼回去工作，也不想讓他人看到自己的樣子。但心理師慢慢帶她朝正面的方向看，讓她覺得未來還有路可以走。
深度燒傷的皮膚癒合時會疤痕增生與攣縮，陽光基金會臺北重建中心陳偉修主任表示，嚴重攣縮將導致肢體變形與生活功能障礙，但只要幫助燒傷朋友把握復健黃金期，多數傷友能重回生活常軌。
美琳也感謝陽光社工在過程中給她的陪伴和實質協助。她提到，原本以為陽光是養護中心，但來到陽光後發現完全不一樣，治療師很有耐心的回答問題，社工也很積極給予幫助。
她說：「以前剛來陽光時看到有傷友復健好要畢業了，心裡想甚麼時候輪到我，現在我也要畢業了，真的很謝謝有陽光！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57581
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