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她因意外嚴重燒傷照鏡子就掉淚… 分享自身重建經歷盼助傷友勇敢重生

她因意外嚴重燒傷照鏡子就掉淚… 分享自身重建經歷盼助傷友勇敢重生
她因意外嚴重燒傷照鏡子就掉淚… 分享自身重建經歷盼助傷友勇敢重生

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣每年有逾500位燒傷朋友正在經歷艱辛的漫長重建之路，美琳就是其中之一。在意外中全身40%面積燒傷的美琳，臉、上半身深度燒傷，雙手尤其嚴重，她說：「我每天都痛到覺得會熬不過今天。」

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在陽光基金會社工的關懷下，出院後的美琳在陽光基金會歷經長達1年多的復健，現在生活自理能力已恢復許多。美琳表示，燒傷後對未來深感絕望，很慶幸能遇到陽光，希望分享自身歷程，讓更多燒傷朋友獲得幫助。

全身40%嚴重燒傷　她無法接受不敢看鏡子

全身40%面積深度燒傷的美琳，住院期間陽光社基金會工即前往關懷，安排出院後到陽光基金會復健。出院時身上還有傷口未癒，脆弱的新生皮膚又常常長水泡，令她疼痛不堪。

美琳表示，自己沒想到燒傷後需要這麼漫長時間恢復，以前拿東西很簡單，現在拿不起來也握不住，想喝水也打不開瓶蓋，只能靠別人幫忙。

然而更打擊她的是外觀的劇變，以前很愛漂亮的美琳，沒辦法接受這樣的自己，臉、上半身深度燒傷，甚至讓她只要看鏡子就會哭泣，有很長一段時間根本不敢看鏡子。

為了避免旁人過多的好奇和眼光，美琳還戴上了帽子、墨鏡、穿上長袖長褲，只希望自己能在陽光幫助下趕快好起來，不再讓家人擔心，恢復獨立生活能力、養活自己。

陽光社工、心理師陪伴下　傷疤漸漸恢復

身心受創的燒傷患者不僅須面對外觀與生理功能的改變，還須面對旁人的異樣眼光，以及不知何時才能痊癒的心理傷疤。所幸，在陽光歷經長達1年多的復健，美琳至今生活自理能力恢復許多，心口上的傷痛也在一次次心理師的陪伴下漸漸變小。

美琳坦言，以前覺得太痛苦了，想著以後要怎麼生活、怎麼回去工作，也不想讓他人看到自己的樣子。但心理師慢慢帶她朝正面的方向看，讓她覺得未來還有路可以走。

深度燒傷的皮膚癒合時會疤痕增生與攣縮，陽光基金會臺北重建中心陳偉修主任表示，嚴重攣縮將導致肢體變形與生活功能障礙，但只要幫助燒傷朋友把握復健黃金期，多數傷友能重回生活常軌。

美琳也感謝陽光社工在過程中給她的陪伴和實質協助。她提到，原本以為陽光是養護中心，但來到陽光後發現完全不一樣，治療師很有耐心的回答問題，社工也很積極給予幫助。

她說：「以前剛來陽光時看到有傷友復健好要畢業了，心裡想甚麼時候輪到我，現在我也要畢業了，真的很謝謝有陽光！」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57581

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