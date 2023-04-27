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許多國高中生下課第一件事情，就是先去買杯手搖飲、再買鹹酥雞當點心，小心長久下來讓身體吃出問題，部立台北醫院肝膽腸胃科主治醫師張琮承先前遇到一名國中生患者，身形圓潤有點小肚肚，本身熱愛炸物、手搖飲料，因學校進行體檢才發現肝功能異常，抽血發現血脂肪過高、肝功能指數高達 80 U/L，是正常值的 2 倍，經超音波檢查後確定已罹患「輕度脂肪肝」。
脂肪肝通常是不良的生活習慣導致內臟脂肪囤積過多，並且與肥胖有關，通常會透過量腰圍、測BMI進行健康評估，張琮承簡單來說：「『肥胖』是造成非酒精性脂肪肝最常見的原因！」
年輕就有脂肪肝會怎麼樣嗎？
初期脂肪肝不會產生立即危害性，但隨著時間與病程進展，可能演變為肝臟發炎、纖維化、肝硬化，甚至有肝癌風險，併發產生糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病、內分泌失調、睡眠呼吸中止症等疾病風險，臨床上發現疾病的時候，常常已經很嚴重。
近年兒童及青少年罹患脂肪肝的比率持續上升，且兒童肥胖也可能造成青少年高血壓、哮喘、股骨頭缺血性壞死、股骨頭骨骺滑脫症、脛骨內翻等疾病，影響健康發展。
運動、飲食該如何著手改善？
針對這名國中生個案，張琮承進一步追查發現，這名國中生有肥胖家族史、無其他遺傳性疾病，也沒有服用藥物，因此在詳細問診及排除藥物造成肥胖的可能後，建議改善飲食均衡和建立規律運動的習慣，但若是減重成效不彰，就需考慮透過藥物方式減重，成人的話可以考慮內視鏡或是手術方式減重，進而改善肝臟發炎、變性的狀況。
飲食的部份，張琮承建議：「挑選增加富含膳食纖維的蔬果，及血糖指數較低且營養豐富的食物，如全穀類、單不飽和脂肪酸、Omega-3 多元不飽和脂肪酸、植物蛋白、益生元纖維，少吃高油、高糖、高熱量食物、精緻甜點、高糖飲料，並留意肥肝兒童常見缺乏的營養素，如鐵、鈣、維生素 D、葉酸、其他維生素和必需脂肪酸等。」
運動方面則建議逐步建立「運動習慣」，評估身體的負荷安排漸近式的運動，以步行進展至快走、跑步、中強度、高強度的運動，燃燒體脂肪、增加代謝率，有助於降低脂肪在肝臟中的堆積，並幫助減重、維持肝臟健康。
脂肪肝是目前社會常見的文明病，及早進行治療，若學校有安排兒童健康檢查，請父母要留意健康檢查結果，尤其是被標注紅字或學校提醒要回門診詳細檢查的項目，以幫助及時發現孩子的健康問題，防止其進一步惡化。
諮詢專家：部立台北醫院肝膽腸胃科主治醫師張琮承
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 熱愛炸物、手搖飲成隱形炸彈！國中就被診斷出現脂肪肝