七旬翁「冠狀動脈粥狀硬化」無法裝支架　達文西手術成功救命

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冠狀動脈粥狀硬化 恐引起心肌梗塞台北慈濟醫院心血管醫學中心主任張燕說明，冠狀動脈是心臟最重要的血管，負責供應心臟血液與養分，主要分為左主幹冠狀動脈的左前降枝、左迴旋枝與右冠狀動脈。當冠狀動脈因粥狀硬化，斑塊在動脈壁上逐漸堆積造成冠狀動脈狹窄；或當斑塊破裂時，碎屑塊便可能完全阻塞動脈，從而導致動脈供血的心肌區域無法獲得充足的血液及氧氣，此時患者很可能會出現心絞痛、心律不整、心肌梗塞等症狀，而患有三高疾病、肥胖或長期抽菸者都是引起冠狀動脈鈣化的危險族群。
達文西冠狀動脈繞道手術 手術傷口小、失血量少台北慈濟醫院心臟血管外科醫師羅崇祐指出，若病人有冠狀動脈鈣化嚴重或是諸多血管嚴重阻塞的情形，適合採用外科手術的方式，利用自身健康的血管造新的通路以恢復心臟正常的血流供應。
而劉先生的冠狀動脈繞道手術是先以內視鏡手術擷取手部橈動脈，再以機器手臂的方式取出左側內乳動脈，將兩條動脈組合為Y型血管形成新的供血管路，並將此管路與心臟上有狹窄的3處重要冠狀動脈吻合，以改善心肌缺氧的情況。達文西冠狀動脈繞道手術的優點在於手術傷口小、失血量少，且由於不需要觸碰到上升主動脈，中風機率極低，相關研究文獻也發現其10年的暢通率仍可達九成。
如出現心絞痛、呼吸不順 務必尋求醫師診治羅崇祐醫師提醒，具有家族病史與本身患有心血管疾病或癌症的民眾須做好預防措施，如出現心絞痛、呼吸不順等情形時，務必尋求專業醫師的診治，早期發現才能早期治療，達到良好的預後。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57571
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