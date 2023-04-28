女強人罹血癌泣：得了不治之症　後靠口服標靶藥物奪回健康主導權

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別把急性骨髓性白血病（AML）症狀正常化 延誤治療恐導致存活期驟減臺大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師田豐銘指出，急性骨髓性白血病（AML）好發年齡以60歲以上族群為主，但年輕及中壯年族群也有一定的發病率。初期症狀不典型，普遍為貧血、疲憊、牙齦出血、輕微發燒、食慾不振、感冒久而不癒。若忽略這些症狀可能導致病程快速惡化，還會衝擊免疫功能，患者容易被病毒，黴菌或細菌感染，進而引發肺炎、蜂窩性組織炎或敗血症等嚴重併發症，若延遲治療，存活期可能小於三個月。
BCL-2標靶藥助攻 爭取治癒、穩定控制病程更安心田豐銘說，急性骨髓性白血病（AML）的治療仍以化學治療為主，年長與年輕患者的治療目標不同，年輕患者普遍以治癒為治療目標。然而，部分年輕患者因身體機能差，心臟、肝、肺等功能不佳，未必可以接受高強度化療或幹細胞移植，爭取穩定疾病控制，對人生規劃與職涯帶來很大的衝擊，甚至需要被迫放棄追夢。
田豐銘表示，無法做移植的患者，過去只能反覆進行化療，須承受較高的副作用，生活衝擊較大，且存活期較短。所幸，針對急性骨髓性白血病（AML）的標靶藥物發展持續有進展，今日不僅已有適用於FLT3基因突變的標靶藥，更有適用於全基因型的口服BCL-2抑制劑標靶藥，搭配去甲基化藥物或低劑量化療，能提升疾病緩解並降低復發機率，治療副作用相較於高劑量化療低。患者不僅可以爭取更長的存活期與治癒率，更可以降低療程對自我實踐、工作的衝擊，仍有機會持續實踐自身理想。
健保給付減負擔 醫籲：積極治療切莫放棄田豐銘鼓勵，目前健保已給付口服BCL-2抑制劑標靶藥於未滿75歲經檢查有心臟、肝臟、肺臟功能不全，或是年滿75歲的患者，已大幅降低患者的經濟負擔、提高治療的成效。田豐銘指出，急性骨髓性白血病（AML）的治療成績比過去進步很多，現在甚至已治癒為目標，他呼籲病患，面對該疾病不必灰心，只要願意接受正規治療，都有不錯的治癒機會，恢復正常生活指日可待。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57606
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