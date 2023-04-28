40歲男久咳誤為長新冠！　醫：4大症狀是氣喘警訊

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台灣氣喘人數約2百萬 但7成不知自己有病症王鶴健說明，氣喘是一種普遍的全球性疾病，根據世界衛生組織（WHO）統計，全球約有3億人有氣喘狀況。台灣約有2百萬人有氣喘狀況，成人氣喘盛行率約為10%，孩童約有20%。
台灣氣喘人數逐年增加，但民眾病識感仍不足，高達7成民眾不知道自己有氣喘情況，診斷率僅3成。王鶴健表示：「反覆出現感冒症狀，其實就是因為未能根治的咳嗽或是喘鳴，可能在氣候變化或是身體免疫力下降的時候惡化，患者以為怎麼2、3個月就感冒，實則是氣喘！」
台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科鄭世隆教授表示，許多人將氣喘跟長新冠混淆，根據英國醫學期刊研究指出，有過半的氣喘患者確診後出現長新冠的症狀，但實則是因為氣喘病因未妥善控制而致。氣喘是慢性氣管發炎導致呼吸氣流受阻，導致患者有咳嗽、喘不過氣等症狀，遇到季節交替、溫度改變就容易發作。
過度依賴短效型緩解用吸入劑 死亡風險增9成過度依賴短效型緩解用吸入劑，恐導致氣喘急性惡化發生率增加32%等多項風險。根據台灣健保資料庫數據顯示，每年使用3支以上的緩解用吸入劑（急救）近16%患者，可能導致急診住院風險高出7成2，死亡風險高出9成！英國調查研究也發現，氣喘控制不佳產生的溫室氣體排放量是氣喘控制良好的3倍。
- 氣喘急性惡化發生率增加32%
- 急診住院風險高出7成2
- 死亡風險高出9成
- 排放大量的溫室氣體
鄭世隆也說明，每週使用3次以上短效型緩解用吸入劑，代表氣喘控制不佳，每年使用3支短效型緩解用吸入劑，與氣喘惡化呈現正相關。治療首重抗發炎的吸入型類固醇，從根本治療、維持日常保養才能真正達到氣喘控制，降低急診住院及死亡風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57640
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