抗癌用標靶藥物，肌膚癢如螞蟻咬！透過中醫輔助治療癌症，舒緩用藥不適

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癌症標拔藥物 消滅腫瘤細胞腫瘤治療方式日新月異，除了外科手術切除之外，還有化學治療、放射線治療以及標靶治療。隨著癌細胞內部調控分子被逐漸了解，標靶治療也成為有效的癌症治療方式之一，部分標靶藥物影響癌細胞表皮生長接受器(EGFR)，可以抑制癌細胞生長。然而，這些治療在破壞和消滅腫瘤細胞的同時，皮膚也連帶遭受抗癌藥物的影響而出現異常反應，
41歲的黃小姐從事貿易工作多年，因罹患乳癌接受治療並持續服用抗癌標靶藥物治療。後來開始出現皮膚刺癢症狀，從背部開始延伸至腰部、胸部、腹部、四肢、全身，偶爾曾出現少許小水泡，從皮膚外觀看不出明顯異樣難以求醫，但刺癢起來時全身像有無數螞蟻在咬，天氣熱或運動後症狀加重。
抗癌標拔藥物 肌膚不良反應周芳伃醫師詢問黃小姐病情後，了解患者以往不曾有過皮膚刺癢問題，直到使用標靶藥物後才出現此症狀，依病歷顯示使用的抗癌標靶藥物，文獻搜尋也證實標靶藥物容易引起皮膚不良反應。
周芳伃醫師指出，以中醫觀點解釋，黃小姐的症狀是藥物副作用導致熱毒內蘊，內熱耗傷陰液，陰虛發熱，造成患者全身皮膚刺癢、怕熱，經常口乾喜好冰飲，也容易便秘。依症狀處方使用生地黃、麥門冬滋潤身體、增加陰血；大黃、枳實提高新陳代謝、排除熱毒。也特別提醒，這個藥方不是通用藥方，病情症狀因人而異，必須經由中醫對症下藥才會有效。
中醫輔助治療 重拾舒心生活周芳伃醫師說，抗癌標靶藥物容易引起皮膚不良反應，例如甲溝炎、毛髮改變、皮膚癢、皮膚乾燥、皮膚龜裂、皰疹等，以中醫觀點切入是屬於中藥毒的症狀，熱毒內蘊耗傷陰血，陰虛發熱，會讓皮膚症狀加重。
雖然大部分並不嚴重到危及生命，但卻可能影響生活品質，嚴重時抗癌治療甚至必須被迫暫停，抗癌之路若有上述問題，不要一昧隱忍，可嘗試中醫輔助治療調理，以改善不適症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57582
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