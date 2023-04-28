兇猛急迅！白血病四大類怎麼分？　症狀治療方式一次看

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白血病分成急性與慢性侯信安說明，急性白血病包括急性骨髓性白血病（AML）與急性淋巴球性白血病（ALL），由於造血細胞或淋巴細胞突變且數量過多，而正常細胞大量減少，引發明顯症狀、抵抗力不足；慢性白血病如慢性骨髓性白血病（CML）和慢性淋巴球性白血病（CLL），增生的癌細胞會成熟，雖然不正常但仍有功能，因此症狀較輕微。
- 急性骨髓性白血病（AML）
- 急性淋巴球性白血病（ALL）
- 慢性骨髓性白血病（CML）
- 慢性淋巴球性白血病（CLL）
血液疾病恐變為急性骨髓性白血病侯信安特別提醒，慢性骨髓性白血病（CML）患者若沒有接受治療，或未規律用藥、回診追蹤，導致病情惡化甚至產生抗藥性，也可能轉為急性骨髓性白血病。患者務必規律用藥、定期回診追蹤，若能達到深度緩解治療目標，不但可避免惡化，也可以爭取停藥機會。另外，骨髓化生不良症候群（又稱血癌前期）、再生不良性貧血、骨髓增生性腫瘤、造血功能異常患者，也都有可能轉變為急性骨髓性白血病。
患者若出現「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，應盡速就醫檢查血球是否異常。急性骨髓性白血病病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症，及早診斷才能把握治療黃金期。
白血病精準治療 存活期大幅突破白血病的治療方式包括化療、標靶治療、血液幹細胞移植等。病友若能找到適合的捐贈者，進行骨髓幹細胞移植手術，疾病控制機率很高。不過傳統化療方法不易控制病情，恐增加移植手術時的難度與降低效果。此外，病友也常擔心化療效果差、副作用強烈。
自從新標靶藥物問世，有助於病友在移植術前控制病情，並維持到移植後的治療，達到最佳的治療效果，適合年長者、有多重共病等不適合傳統療法之患者。據臨床統計，近3成患者可明顯改善存活率，且年長患者還有健保給付，存活期可以從3個月大幅突破到12個月。
同時，隨著基因檢測進步，急性骨髓性白血病進入精準治療時代。世界衛生組織（WHO）、國際共識分類（International Consensus Classification，ICC）與歐洲白血病研究網（ELN）2022年提出最新疾病分類共識，幫助評估不同患者的風險，落實個人化精準治療，讓患者在最適當時間點接受最適合的治療，或進行血液幹細胞移植，有效增加病人存活率、延長存活期。
侯信安認為，現在國人越來越長壽，白血病治療還有努力空間，包括核准更多藥物、加速健保給付，才能達到最好的治療效果。他也鼓勵病友、家屬與醫療團隊共同合作，只要遵從醫囑、按部就班接受治療計畫，同時維持飲食與生活照顧高水準，有助於維持體能、減少感染，切勿迷信另類療法，且持續追蹤治療，都能增加存活率、延長存活期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57567
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