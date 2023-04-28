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什麼是疝氣？李君豪醫師說明，疝氣是器官穿過腹腔肌肉的一種疾病，人體的肌肉多少都會有細小的孔洞，當腹腔壓力因打噴嚏、重訓、激烈運動等因素影響而提升，就有可能使孔洞擴大，醫學稱之為「弱點」，器官就有可能從這弱點掉出肌肉外層形成疝氣，患部外觀會凸起一塊，並可能出現疼痛、腹脹、腹瀉、噁心、想吐、排便不順等症狀。
疝氣常見發生的位置？疝氣男女都可能發生，種類依位置可如臍疝氣、切口疝氣、側腹壁疝氣、腹股溝疝氣、股疝氣等。較常掉出肌肉外層的器官為腸道，但其他腹腔器官也有可能。男性的多是因為先天或老化因素肌肉閉鎖不全，進而發生腸道部分掉進陰囊當中。
肚子凸一塊，疝氣能推回去？醫：可以，２種情況就算成功。
２種情況就算成功：李君豪醫師表示，疝氣問題可大可小，若孔洞稍微較大，剛好可讓器官進出，發生當下是可以推回去的。若推得回去，或躺平後消失，只要沒有摸到腫塊、沒有其他不適就算成功。
推回去≠完全康復：疝氣若能推回去，便不會有立即的危險、沒有生命之虞，但也因為是身體結構所致，肌肉孔洞一般不會自行癒合，因此也不算完全康復，一定會有復發的可能。正如家門開著，早晚會有東西掉出屋外。且即便是練腹肌，肌肉與肌肉之間的孔洞依舊存在，並無法透過訓練補合孔洞。建議這種情況建議盡早檢查，評估是否進行手術修補孔洞，避免再次發生。
推回去後留意症狀：不過疝氣若推得回去，民眾也大多會再自行觀察。李君豪醫師提醒，若後續發現容易腹脹、腹痛、便祕等不適就盡快檢查別再拖，除了可能沒順利推回去外，也可能是問題所致。而疝氣發生後孔洞通常就會一直存在，因此後續也是找得到孔洞的。
這種情況不要推，趕快就醫！若是疝氣孔洞較小就有可能卡住形成「嵌入性疝氣」，此為急症，就不可再嘗試將器官推回去，除了疼痛以外也可能傷害器官，且卡久也將可能使血流不順、器官壞死、危及生命。以腸道來說能夠承受缺血的時間約6-12小時，此情況應盡速就醫。
疝氣手術治療才能復原，術後應妥善靜養1-3個月！
治療方式：李君豪醫師指出，疝氣一旦發生，不論是否推得回去或是否卡住，都只能透過手術治療使其復原。傳統手術為縫補手術，但也有可能因為腹腔壓力提升，孔洞又再次撐開。現大多用人工網膜進行微創手術，以網格狀的人工網膜鋪上孔洞，讓肌肉組織攀附於人工網膜，藉此達到復合的效果，類似補丁的方式。
妥善靜養：治療後就會建議妥善休養1-3個月，盡量避免一切可能增加腹腔壓力的行為，包括搬重物、腹部訓練、激烈運動、打噴嚏等，而若本身就有呼吸道疾病者也建議妥善治療。了解疝氣種類，就醫的必要時機，更有助確保健康！
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