安迪帥兒得知當爸哭了！喊「小孩是來救我的」 淚謝父親管教
已故藝人安迪兒子Marz23（阿夜）推出新專輯《不遠處》，今（28）日舉辦新專輯暨MV首映會，受訪時他提到，其實去年一整年經歷嚴重低潮，讓他一度想放棄當歌手，直到得知未婚妻懷孕，才讓他人生有了轉機。
記者吳雨婕/台北報導
但這個狀況在Marz23知道未婚妻懷孕後改變了，他直言：「小孩是來救我的，讓我有很大的轉變，我現在很積極工作賺奶粉錢，狀態跟之前完全不一樣，有動力、有使命。」面臨身分的轉換，Marz23表示還在適應，知道孩子是男寶後，還因此流下男兒淚，他感性提到由於有了孩子，所以想到自己與爸爸的父子情。
Marz23得知自己當爸後，趕緊向爸爸的牌位報喜訊，「哭是想到我爸爸，我爸的事情影響我很多，算是父子間的羈絆。」Marz23認為安迪是個很好的爸爸，由於有爸爸的管教，他才能成為現在的樣子，「我應該是可以成為一個不錯的爸爸，有他的教導，我會是開明的爸爸。」
Marz23也分享媽媽得知要當阿嬤的反應，「她非常多的情緒轉換，我從跟她講的時候，她一開始很冷靜的問我『你真的可以嗎？真的準備好了嗎？』然後哭出來，非常感動，告訴很多朋友說她要當阿嬤，變成她焦慮我焦慮，她唸我，我就難過。」