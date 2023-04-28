安迪兒不藏了！辣模未婚妻挺孕肚相陪 鬆口吐「歌手夢碎」真相
已故藝人安迪兒子Marz23（阿夜）推出新專輯《不遠處》，今（28）日舉辦新專輯暨MV首映會，他提到去年經歷了自我消亡的過程，還直言歌手夢有點破碎，讓他想要放棄當歌手轉幕後。而在今晚的首映會上，Marz23的未婚妻挺著5個月大的孕肚來助陣。
記者吳雨婕/台北報導
Marz23提到去年經歷了「ego death（自我消亡）」的過程，甚至一度想放棄當歌手，「我失去熱情，不知道自己到底在幹嘛，對未來感到徬徨，我糾結、掙扎很久，就連經紀人看到我這個狀態，都覺得不要做了。」他透露最嚴重的時候，每天起床都要2至3個小時，「會不想要面對每一天，怕打開手機又有一個壞訊息，又有一件事情要去面對。」
Marz23透露專輯同名歌曲〈不遠處〉，是他自我救贖的過程，「從原本的可以算是黑暗時期，透過各種方式，重建自己的自信心，重拾對工作的熱愛，相信自己整個過程，現在很堅定我要去巡演，這個正能量，帶給我的歌迷。」至於是受到什麼樣的打擊讓Marz23經歷低潮，他直言是「流量」，「從我進入開始玩音樂，想要成為心中的人，發現這一切現實帶給我的反饋不是那麼美好，夢有點破碎，但我又是一個人，只好不斷說服自己。」Marz23提到在過程中不斷跟心魔戰鬥，直到小孩的到來，才讓他的狀況有了轉機。