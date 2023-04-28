連假限定！全聯今起「買1送1」限4天　量販大罐綠茶17元

全台激省攻略！好市多牛排折120元　量販優酪乳12元、綠茶17元

▲好市多有超夯生鮮牛肉特價，熱門的無骨牛小排每公斤現折120元。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多有超夯生鮮牛肉特價，熱門的無骨牛小排每公斤現折120元。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

購物挑準時機下手，省錢也能很簡單！《NOWnews》精選各大通路，包括超市、量販、超商當週優惠商品，照著攻略買輕鬆省下上千元，本週好市多有超夯生鮮牛肉特價，熱門的無骨牛小排每公斤現折120元；三合一極品可可沖泡包，現省110元，只要439一盒，還有愛買優酪乳買1送1單瓶只要12元；大潤發大瓶綠茶平均單瓶17元。

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🟡好市多

美國特選無骨牛小排牛排，每公斤1179元，特惠下殺120元，每公斤只要1059元

三合一極品可可，每盒40包入，原價549元一盒，現折110元，每盒特價439元

期限：5月1日至5月5日

🟡家樂福

UCC職人910毫升冰咖啡，會員買1送1，平均單瓶99元

BRITA MAXTRA PLUS 濾芯（全效型），原價970元，特價865元

期限：即起至5月9日

▲全聯福利中心與大潤發攜手支持本土蔬菜，高麗菜25元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯本週西雅圖極品咖啡買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯

西雅圖極品咖啡（綜合咖啡豆），單袋429元，買1送1，平均214.5元

一匙零超濃縮洗衣粉，1.9K一盒，特價108元

期限：即起至5月4日

🟡愛買

維大力加鹽沙士／風味汽水（零熱量、葡萄、蘋果）330ML，原價96元，特價買1送1

簡單點優酪乳系列，150ML，原價24元，特價買1送1，平均單瓶12元

期限：即起至5月2日

🟡大潤發

每朝健康双纖綠茶（無糖）650毫升4入，原價128元，特價99元

御茶園系列商品550毫升4入，原價94元，特價68元，平均單瓶17元

期限：即日起至5月3日

▲大潤發御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元。（圖／大潤發提供）
▲大潤發御茶園系列商品550ml 4入組，原價94元，特價68元。（圖／大潤發提供）
🟡7-11

GODIVA醇享血橙黑巧克力，原價169元，特價99元

瑞穗鮮乳雪糕（原味、紅豆），原價45元，任選2件55元

泰國Bento魷魚，原價39元，特價19元

期限：即起至5月2日

🟡全家

使用全盈+PAY支付，全家霜淇淋、大杯特濃美式（冰熱不限）、特大杯燕麥奶紅茶（冰熱不限），通通買1送1優惠。

期限：即起至5月1日

🟡萊爾富

會員出示條碼，光泉指定調味乳、光泉指定豆米漿，任選第2件10元

期限：即起至5月2日

黃金康貝特能量飲料（25元）、葡萄王益菌王粉末顆粒3包入（99元）、無糖雪碧600ml（35元）皆享同品項買1送1

期限：即起至5月1日

🟡OK

大杯焙茶拿鐵，出示專屬截圖，享嘗鮮價39元

期限：即起～5月1日

大杯莊園級美式／拿鐵，每週一持優惠卡享「同品項第2杯半價」

期限：即起～5月3日

▲OK超商網購寄取享OKCAFE咖啡第2杯10元。（圖／OK提供）
▲OK超商大杯焙茶拿鐵，出示專屬截圖，享嘗鮮價39元。（圖／OK提供）

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