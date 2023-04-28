全台激省攻略！好市多牛排折120元　量販優酪乳12元、綠茶17元

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美國特選無骨牛小排牛排，每公斤1179元，特惠下殺120元，每公斤只要1059元
三合一極品可可，每盒40包入，原價549元一盒，現折110元，每盒特價439元
期限：5月1日至5月5日
🟡家樂福
UCC職人910毫升冰咖啡，會員買1送1，平均單瓶99元
BRITA MAXTRA PLUS 濾芯（全效型），原價970元，特價865元
期限：即起至5月9日
🟡全聯
西雅圖極品咖啡（綜合咖啡豆），單袋429元，買1送1，平均214.5元
一匙零超濃縮洗衣粉，1.9K一盒，特價108元
期限：即起至5月4日
🟡愛買
維大力加鹽沙士／風味汽水（零熱量、葡萄、蘋果）330ML，原價96元，特價買1送1
簡單點優酪乳系列，150ML，原價24元，特價買1送1，平均單瓶12元
期限：即起至5月2日
🟡大潤發
每朝健康双纖綠茶（無糖）650毫升4入，原價128元，特價99元
御茶園系列商品550毫升4入，原價94元，特價68元，平均單瓶17元
期限：即日起至5月3日
🟡7-11
GODIVA醇享血橙黑巧克力，原價169元，特價99元
瑞穗鮮乳雪糕（原味、紅豆），原價45元，任選2件55元
泰國Bento魷魚，原價39元，特價19元
期限：即起至5月2日
🟡全家
使用全盈+PAY支付，全家霜淇淋、大杯特濃美式（冰熱不限）、特大杯燕麥奶紅茶（冰熱不限），通通買1送1優惠。
期限：即起至5月1日
🟡萊爾富
會員出示條碼，光泉指定調味乳、光泉指定豆米漿，任選第2件10元
期限：即起至5月2日
黃金康貝特能量飲料（25元）、葡萄王益菌王粉末顆粒3包入（99元）、無糖雪碧600ml（35元）皆享同品項買1送1
期限：即起至5月1日
🟡OK
大杯焙茶拿鐵，出示專屬截圖，享嘗鮮價39元
期限：即起～5月1日
大杯莊園級美式／拿鐵，每週一持優惠卡享「同品項第2杯半價」
期限：即起～5月3日