▲ OPEL 推全車系多元購車優惠方案

全新世代The New Opel Grandland自上市以來，旋即吸引喜愛SUV車款的消費者，OPEL以卓越創新的科技實力和頂尖德國造車工藝，帶來全新時尚休旅體驗。敬邀所有喜愛Opel的車迷朋友們，親臨全台 Opel 銷售據點，一睹新世代車款的風采；為此，Opel 台灣總代理 歐吉汽車在4/29(六)-5/01(一)於全台 OPEL 展示中心舉辦「THE NEW OPEL GRANDLAND 新車上市展間發表會」，讓喜愛SUV車款的消費者能近距離體驗最新的車用科技與現代設計美學，活動期間試乘 The New Opel Grandland 就送 OPEL 精美好禮 及 星巴克飲料劵，數量有限，送完為止！
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此外，Opel 台灣總代理 歐吉汽車感謝消費者的肯定與支持，特地於5/2(二)-5/31(三)推出展間試乘活動，活動期間至OPEL展示中心或臨時籌備處預約試乘任一車型並留下資料，即可獲得限量品牌好禮；且上傳展間內任一展車照片至 Opel 官方FB 活動貼文留言，就有機會抽中限量「Opel 經典車款野餐墊」。
全新 23 年式 Grandland / Mokka / Mokka-e
Grandland GS Line 早鳥優惠價127.9萬元 (限量40台)，本月入主即可享有特別優惠4萬元購車金及免費升級手機無線供電配備(價值1萬元)。
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