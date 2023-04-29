▲ Ford Focus / 旅玩家雙雙獲車訊風雲獎頭銜

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由Ford歐洲設計研發，承襲德系血統精神的New Ford Focus自2019年上市至今，總銷量已突破5.6萬台。於2023年第一季上市的最新車型陣容更以「與德同規」之姿，展現忠於駕馭樂趣的堅持；當中不僅新登場的Wagon車型大獲好評，Hatchback車型更持續位居中型掀背車銷售前段班，加上跨界休旅車型Active強勢助攻，以同級最為完整的車型編成持續獲得消費者青睞，2023年二、三月更以銷售佳績成為國產中型車銷售冠軍。
New Ford Focus能於「2023車訊風雲獎」眾多對手當中脫穎而出，成熟的動力科技、饒富駕馭樂趣的德系DNA設定、傲視同級的豐富科技配備，以及為美國《消費者報告－Consumer Reports》評選為前三大Level 2駕駛輔助系統的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，都是New Ford Focus深受評審團隊肯定的產品優勢。同時，在福特六和持續傾聽市場聲音之下，不僅實現在台導入豐富空間機能的全新Wagon車型，New Ford Focus當中的ST-Line Vignale（Wagon與Hatchback）與Vignale（Active）車型，均配置13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、SYNC®4娛樂通訊整合系統（支援無線Apple CarPlay®及Android Auto™）等全新科技，造就更為便利的數位化座艙氛圍。對應全新導入的Ford MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、PCA 前向碰撞預警系統（新增IA 十字路口輔助煞停系統）、CTA 倒車警示與車側來車輔助煞停系統、以及BSA 視覺盲點偵測與輔助系統等安全科技，全方位戰力使New Ford Focus毫無懸念完成「最佳國產中型車」三連霸霸業。
以「百變小酷巴」形象深植人心的Ford Tourneo Connect旅玩家，上市以來挾帶歐洲進口正七人座格局及雙滑門配置，結合可靈活變化的座椅機能設計，呈現出1至7人使用的同級最豐富車室空間應用格局，並成功搶進台灣百萬正七人座多功能廂式MPV級距。新世代的Ford Tourneo Connect旅玩家不僅帶來全新內外觀設計風貌，全新數位化座艙以及完整的Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，智能與安全科技配備同步進化，成為台灣同級首選的最佳歐系MPV。
在優質的產品戰力之外，Ford Tourneo Connect旅玩家極具競爭力的售價定位（玩樂版112.8萬；玩咖版124.8萬），加上車主擁車期間之定期保養及消耗性零件（如：五油三水等）與非消耗性零件（如：車身鈑件等）的絕對性養護成本優勢，以及Ford遍布全台共計64個銷售服務據點，消費者自購車至擁車此全面性的優質體驗，是Ford Tourneo Connect旅玩家得以自同級對手脫穎而出，並獲得「最佳進口中型MPV」大獎肯定的重要關鍵。