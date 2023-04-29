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NISSAN SENTRA 推耀眼黑化版式樣，限量 300 台

▲ NISSAN SENTRA 推耀眼黑化版式樣，限量 300 台
▲ NISSAN SENTRA 推耀眼黑化版式樣，限量 300 台

2GameSome - 有車賞

NISSAN ALL NEW SENTRA 以「省油」、「安全」及「顏值」的產品力獲得廣大車主好評及市場熱議，搭配代言人柔道國手楊勇緯王者形象，完美展現「王者之風」的風範。為感謝廣大消費者對 ALL NEW SENTRA 的熱愛，並滿足車主追求與眾不同的個性化需求，自即日起至2023年5月31日止，限量推出300台 ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」，超值升級舊換新78萬元起(註1)。ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」，提供冷傲白及冷傲白搭配黯夜黑頂2種車色，免費升級 8 項外觀及內裝配備，加配備不加價，塑造獨特性格，外觀免費升級6項配備：鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿飾條、藍紋頭燈、鏡面黑化鋁合金輪圈、星光藍車側飾板、王者之翼照地燈；內裝免費升級2項配備：環艙炫彩氣氛燈、霓光藍縫線，讓 ALL NEW SENTRA 「耀眼黑化版」成為路上絕美焦點(註2)。

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ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」除享有免費升級 8 項外觀及內裝配備，加配備不加價，為回饋廣大消費者支持與肯定，同時享有「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，包含 6 千元升級 2 萬元配件金，再加碼「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限延長保固等多重優惠 (註3)，優惠總價值超過 9 萬元 (註4)，讓消費者輕鬆入主，同步感受 ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」顏值及質感再進化的獨特魅力。

ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」限量300台，提供冷傲白及冷傲白搭配黯夜黑頂2種車色，免費升級 8 項外觀及內裝配備，加配備不加價，舊換新78萬元起。外觀免費升級6項配備，包含頭燈處以藍色外框點綴的「藍紋頭燈」，讓 ALL NEW SENTRA 眼神閃爍非凡；夜晚中獨領風騷的「王者之翼照地燈」，於車門開啟或以I-key解鎖時，左右車側展開白色雙翼，展現王者氣場；移動中呈現光線反射效果的「星光藍車側飾板」，讓車輛更加耀眼奪目，再搭配鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿飾條、鏡面黑化鋁合金輪圈，展現王者時尚的霸氣感。

內裝免費升級2項配備，包含「環艙炫彩氣氛燈」，搭載於三環出風口及車艙車門，附有七種顏色可手動調控燈光大小及色澤變換，包含獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠，讓車艙炫彩耀眼如宇宙間的星河；「霓光藍縫線」座椅以霓光藍色呈現，猶如夜空中的繁星點綴。

ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」除享有免費升級 8 項外觀及內裝配備，加配備不加價，為回饋廣大消費者支持與肯定，同時享有「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，包含 6 千元升級 2 萬元配件金，再加碼「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限延長保固等多重優惠，優惠總價值超過 9 萬元，讓追求與眾不同個性化需求的消費者能夠輕鬆入主，感受 ALL NEW SENTRA 「耀眼黑化版」顏值及質感再進化的獨特魅力。

規格

車色

超值升級舊換新之建議售價(起)

耀眼黑化版-尊爵(黑內裝)

冷傲白

78萬元

冷傲白搭配黯夜黑頂

79.5萬元

耀眼黑化版-尊爵智駕(黑內裝)

冷傲白

81.5萬元

冷傲白搭配黯夜黑頂

83萬元

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