▲ NISSAN SENTRA 推耀眼黑化版式樣，限量 300 台

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ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」限量300台，提供冷傲白及冷傲白搭配黯夜黑頂2種車色，免費升級 8 項外觀及內裝配備，加配備不加價，舊換新78萬元起。外觀免費升級6項配備，包含頭燈處以藍色外框點綴的「藍紋頭燈」，讓 ALL NEW SENTRA 眼神閃爍非凡；夜晚中獨領風騷的「王者之翼照地燈」，於車門開啟或以I-key解鎖時，左右車側展開白色雙翼，展現王者氣場；移動中呈現光線反射效果的「星光藍車側飾板」，讓車輛更加耀眼奪目，再搭配鏡面黑化水箱護罩、鏡面黑化保桿飾條、鏡面黑化鋁合金輪圈，展現王者時尚的霸氣感。
內裝免費升級2項配備，包含「環艙炫彩氣氛燈」，搭載於三環出風口及車艙車門，附有七種顏色可手動調控燈光大小及色澤變換，包含獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠，讓車艙炫彩耀眼如宇宙間的星河；「霓光藍縫線」座椅以霓光藍色呈現，猶如夜空中的繁星點綴。
ALL NEW SENTRA「耀眼黑化版」除享有免費升級 8 項外觀及內裝配備，加配備不加價，為回饋廣大消費者支持與肯定，同時享有「NISSAN 10倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，包含 6 千元升級 2 萬元配件金，再加碼「五夠省」保修護照、0利率分期貸款、68無限延長保固等多重優惠，優惠總價值超過 9 萬元，讓追求與眾不同個性化需求的消費者能夠輕鬆入主，感受 ALL NEW SENTRA 「耀眼黑化版」顏值及質感再進化的獨特魅力。
規格
車色
超值升級舊換新之建議售價(起)
耀眼黑化版-尊爵(黑內裝)
冷傲白
78萬元
冷傲白搭配黯夜黑頂
79.5萬元
耀眼黑化版-尊爵智駕(黑內裝)
冷傲白
81.5萬元
冷傲白搭配黯夜黑頂
83萬元