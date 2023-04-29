▲ Volkswagen 針對 Tiguan 等多款車系推出本月優惠方案

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車室部分，The Tiguan具有全新數位化座艙，搭載Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto 與無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔(Type-C)，帶來更流暢的數位化操作介面。安全科技上，The Tiguan 280 TSI Elegance以上車型搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依據不同環境提供最佳照明，另具備Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，包含全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統，以及主動式車道修正輔助系統，給予直覺便利的駕馭模式。
除此之外，性能休旅The Tiguan R實力同樣不容小覷，擁有320 ps最大馬力和42.8 kgm最大扭力，0到100km加速僅需4.9 秒，展現超水準的性能表現。座艙內配有R 專屬運動化真皮多功能方向盤，以及專屬R按鍵，駕駛可隨心所欲啟動「賽車模式」。針對操控部分，搭載DCC 主動式底盤控制系統、R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統，透過位於後軸的雙多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達100%，提供最佳循跡性與高度過彎極限，享受同級無可匹敵的操駕快感。
以The Tiguan為基底，延伸而出的5+2人座運動休旅The Tiguan Allspace，標配4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，帶來穩定的車身動態。車室空間上，第二排4／2／4 分離式後座椅可前後滑移彈性調整乘員膝部空間、第三排5／5分離座椅可增加乘坐人數，打平後的行李廂空間可擴增至1,775公升，另搭配Easy Open／Close 電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），車主可輕鬆放置各式大型物品與行李，滿足消費者空間與機能需求。
母親節將至，台灣福斯汽車特別獻上專屬卡片，即日起至5月20日止，凡於「520我愛您」前夕，消費者可至 Volkswagen 全台授權展示中心，預約賞車、試駕 The Tiguan 並且完成Facebook 打卡任務，可得限量 The Tiguan 母親節立體著色卡片，歡迎全家大小寫下心中想法，表達感恩之意。與此同時，台灣福斯汽車推出多元購車方案，指定車型不僅有第五年延長保固，同時，車主可享愛車舊換新補助金，欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得購車補助金，而The T-Roc和The Tiguan車主不僅同樣適用此方案，另再贈萬元補助，最高可得 50,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定）。誠摯邀請消費者造訪全台展示中心，鑑賞德系工藝。