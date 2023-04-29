好市多「A肝病毒莓」只能退貨！會員嗆集體提告 官方回應了
衛福部食藥署4月初於邊境抽驗好市多進口產品，結果在「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」竟然驗出該產品有A肝病毒，讓不少消費者超傻眼，而官方也立刻積極處理，28日已立即配合通知會員召回該商品，並且設置「專屬櫃檯」給會員退貨，但此舉卻引發不少中鏢會員不滿，揚言要「集體提告」，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
食藥署於邊境抽驗到產品違規之後，就會立刻啟動市場查核機制，於是第一時間立即到好市多位於高雄總公司稽查，也於門市內驗到該產品有A肝病毒，下架203包，但是進口的9427包已賣出，目前好市多已經將違規產品全數下架，屆時將由地方衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，並維護消費者相關權益。
另外，好市多也立刻發出聲明，呼籲停止食用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業，門市也確實立刻加開「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓專屬退貨櫃檯」，不少中鏢的民眾也趁連假一大早就立刻趕往門市進行退貨，不到一分鐘就辦理完成。
不過卻有不少中鏢會員在臉書上不滿的表示「真的有夠傻眼，只有退貨是怎樣，身體真的有問題怎麼辦？」、「我都是打冰沙給小孩子....我真的傻眼，要是身體出狀況好市多要賠嗎？竟然只有退貨」、「一點誠意都沒有，只有退貨根本欠提告」、「Costco不應該等我們退貨，而是應該主動連絡我們有購買的人！有人願意連署告他嗎？」、「除了退貨機制，應該負責追蹤購買會員，請消費者做A肝檢查及賠償....」、「真的很誇張，只有退貨太沒誠意了」。
而對於網友表示要集體提告一事，好市多官方回應「會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝」。