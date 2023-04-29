內幕／藍5/24徵召總統！朱立倫侯友宜有默契　「黨會幫忙清障礙」

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侯友宜方面也開始備感壓力，近日受訪時被問及總統大選議題，侯友宜不再迴避，表露願意承擔的態度，更主動以杯水理論談兩岸議題；新北市議會也在國民黨團的運作下，將施政總質詢的時間提前，就是為了讓侯友宜有被徵召的空間。
知情人士指出，國民黨徵召總統人選的時間，必定會落在新北市議會總質詢結束的5月15日後，因此過去有許多人推測會在5月17日中常會提名，但這一天正好也是民眾黨公告總統提名人的日期，因此再下一個中常會，也就是5月24日，才是國民黨提名總統人選的時間。
知情人士表示，根據內部民調與媒體所公布的民調來看，目前仍是侯友宜領先郭台銘，侯仍是國民黨主要候選人，而朱立倫與侯友宜兩人對於總統提名相關議題也有足夠的默契。
據了解，新北市議會施政總質詢提前是朱、侯4月中旬左右時的共識，侯友宜必需先處理完議會的戰場，才有可能準備一下一步，朱、侯對於徵召時程也有充分默契，但黨內有些立委不斷放話要黨中央提前徵召，讓黨高層十分頭痛，希望黨內人士都可以當神隊友，而非豬隊友。
侯友宜日前出訪新加坡，僅公開見到了副總理黃循財，惟據了解，侯友宜在朱立倫的牽線下，也順利見到了總理李顯龍，朱立倫與新加坡前總理李光耀、李顯龍、黃循材是多代的好交情，日前朱立倫當選國民黨主席時，李顯龍也親自發賀電給朱。
黨內人士分析，侯此次是以新北市長出訪，而非總統人選，因此由副總理接待，而侯友誼之所以見到李顯龍卻十分低調，主要是因為不想讓新加坡捲入台灣內部選舉紛爭，也必須充分尊重新加坡方的意願。