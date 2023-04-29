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內幕／藍5/24徵召總統！朱立倫侯友宜有默契　「黨會幫忙清障礙」

▲國民黨總統徵召相關議題，朱立倫、侯友宜有默契。（圖／資料照片）
▲國民黨總統徵召相關議題，朱立倫、侯友宜有默契。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨預計將在5月24日國民黨中常會上正式徵召總統人選。據了解，黨主席朱立倫與新北市長侯友宜對於總統提名有充分的默契，新北市議會施政總質詢提前，也是朱、侯在4月中左右就有的共識；不僅如此，侯友宜日前訪新加坡，在黨中央的穿梭下，侯也成功見到總理李顯龍，黨內人士強調，正如朱立倫日前公開表態的，黨中央會幫主要候選人清除障礙。

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有意爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，不但一連舉辦好幾場「郭台銘有話對你說」，與民眾接觸，也與黨內立委餐敘、拜會彰化縣議長謝典林，增加曝光度之餘，也積極在黨內穿梭、互動，爭取支持。

侯友宜方面也開始備感壓力，近日受訪時被問及總統大選議題，侯友宜不再迴避，表露願意承擔的態度，更主動以杯水理論談兩岸議題；新北市議會也在國民黨團的運作下，將施政總質詢的時間提前，就是為了讓侯友宜有被徵召的空間。

知情人士指出，國民黨徵召總統人選的時間，必定會落在新北市議會總質詢結束的5月15日後，因此過去有許多人推測會在5月17日中常會提名，但這一天正好也是民眾黨公告總統提名人的日期，因此再下一個中常會，也就是5月24日，才是國民黨提名總統人選的時間。

知情人士表示，根據內部民調與媒體所公布的民調來看，目前仍是侯友宜領先郭台銘，侯仍是國民黨主要候選人，而朱立倫與侯友宜兩人對於總統提名相關議題也有足夠的默契。

據了解，新北市議會施政總質詢提前是朱、侯4月中旬左右時的共識，侯友宜必需先處理完議會的戰場，才有可能準備一下一步，朱、侯對於徵召時程也有充分默契，但黨內有些立委不斷放話要黨中央提前徵召，讓黨高層十分頭痛，希望黨內人士都可以當神隊友，而非豬隊友。

侯友宜日前出訪新加坡，僅公開見到了副總理黃循財，惟據了解，侯友宜在朱立倫的牽線下，也順利見到了總理李顯龍，朱立倫與新加坡前總理李光耀、李顯龍、黃循材是多代的好交情，日前朱立倫當選國民黨主席時，李顯龍也親自發賀電給朱。

黨內人士分析，侯此次是以新北市長出訪，而非總統人選，因此由副總理接待，而侯友誼之所以見到李顯龍卻十分低調，主要是因為不想讓新加坡捲入台灣內部選舉紛爭，也必須充分尊重新加坡方的意願。

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