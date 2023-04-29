好市多「A肝莓」包裝丟了怎辦？補償方案曝 這期間購買都可退
好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出有A肝病毒，讓已吃下肚的消費者相當不滿，揚言要「集體提告」，官方也回應《NOWnews》記者，即便目前沒有就醫單據，按造每個會員實際狀況不同，可撥打客服電話聯繫後續補償方案，依造個案不同進行處理。
記者鍾怡婷/綜合報導
針對驗出有A肝病毒的莓果流入市面，好市多除了加開專屬退貨櫃檯外，也呼籲民眾停止食用，並且「會員若因食用該產品而有身體不適的狀況，請至鄰近醫療院所就醫，並留存與提供醫療單據，我們將協助處理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝」。
《NOWnews》記者近一步追問，針對會員食用「A肝莓」是否會有進一步補償方案？好市多窗口透露，每個會員實際狀況不一樣，會員主動跟好市多客服聯繫後，會針對個案狀況來協調。也就是說即便目前沒有醫療單據，針對食用「A肝莓」導致的損失，也可以進一步向客服尋求補償方案。
同時也提醒消費者，若是綜合莓果已全數下肚，連包裝都丟掉也沒關係，只要「好市多會員凡曾於2023/03/2至 2023/04/11這段期間購買此商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」（有效日期2023.9.19），可憑購買記錄和會員卡辦理退貨作業」。