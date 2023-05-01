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慶51勞動節！7-11美式、拿鐵買7送7　全家特濃咖啡買3送3

▲超商咖啡補充庫存杯數快把握51勞動節，7-11有精品咖啡買7送7，全家今祭出特濃咖啡買3送3。（圖／7-ELEVEN提供）
▲超商咖啡補充庫存杯數快把握51勞動節，7-11有精品咖啡買7送7，全家今祭出特濃咖啡買3送3。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

今（1）日是51勞動節，不只在台灣，也是全球性的節日，在這天慶祝勞動階級對社會和經濟的貢獻。超商業者在連假前夕就端出咖啡促銷來應援，51勞動節當天更有一日限定，7-11除了APP既有的美式買51杯送51杯，今再加碼精品咖啡買7送7；全家則有1號會員日活動，特濃美式、特濃拿鐵買3送3，《NOWnews》整理優惠重點一次看。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至5月3日
▪大杯濃萃美式買51杯送51杯，5折（原價50元、特價25元）
▪大杯濃萃拿鐵51杯2100元，6.9折（原價60元、特價41元）
▪珍珠奶茶51杯2000元，6.5折（原價60元、特價39元）
▪純奶茶／純奶青51杯1700元，6.7折（原價50元、特價33元）

📍APP｜限5月1日
▪精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
▪精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲7-11在APP推出勞動節優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在APP推出勞動節優惠。（圖／業者提供）
🟡全家

📍APP｜限5月1日、全盈+PAY
▪大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜即起至5月1日
▪大杯美式17杯510元，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）

📍門市｜即起至5月1日、全盈+PAY
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪特大杯燕麥奶紅茶買1送1，5折（原價80元、特價40元）
▪霜淇淋不限口味買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲上午10時開跑限時一天的會員日，特濃咖啡買3送3。（圖／手機截圖）
▲上午10時開跑限時一天的會員日，特濃咖啡買3送3。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富

📍門市、APP｜即日起至5月2日
大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

📍門市｜即日起至5月2日
大杯美式加10元多1杯，6.1折（原價45元、特價28元）
大杯拿鐵加10元多1杯，5.9折（原價55元、特價33元）

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