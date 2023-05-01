慶51勞動節！7-11美式、拿鐵買7送7　全家特濃咖啡買3送3

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▪大杯濃萃拿鐵51杯2100元，6.9折（原價60元、特價41元）
▪珍珠奶茶51杯2000元，6.5折（原價60元、特價39元）
▪純奶茶／純奶青51杯1700元，6.7折（原價50元、特價33元）
📍APP｜限5月1日
▪精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵買7送7，5折（原價90元、特價45元）
▪精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡全家
📍APP｜限5月1日、全盈+PAY
▪大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜即起至5月1日
▪大杯美式17杯510元，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
📍門市｜即起至5月1日、全盈+PAY
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪特大杯燕麥奶紅茶買1送1，5折（原價80元、特價40元）
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🟡萊爾富
📍門市、APP｜即日起至5月2日
大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至5月2日
大杯美式加10元多1杯，6.1折（原價45元、特價28元）
大杯拿鐵加10元多1杯，5.9折（原價55元、特價33元）