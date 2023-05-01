全家肖像福袋699元→99元？箱子變形也要搶　內容物開箱

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有網友在臉書社團貼出全家福袋照片，內文寫道「你沒看錯一個99元」，還附上許多眼冒愛心的表情符號。如果能搶到的話，確實會心花朵朵開，因為這正是當初原價要699元的肖像福袋，共有崔弟、兔巴哥2款，主體是伸縮收納籃、果凍包，收納籃上蓋拆開還能變成小桌子，裡面裝有價值200元的零食糖餅組合，當時全台限量發售4萬份。
99元策略為單店行為
據了解，99元僅數少數店家為了清庫存或經營熟客的「單店行為」，並非全台門市通用，另有部份門市則是每款199元，且絕大多數門市都已賣光。即使福袋內的兔年抽獎券已經過期失效，且部份食品時效只到今年底，但不管是99元或199元，買到還是有賺到的感覺，因為光是零食飲料總值就達200元，另外還能獲得具有摺疊收納箱、野餐小桌子雙用途的週邊。
7-11千塘門市推限定福袋
福袋99元話題引起眾人熱烈討論：「那是部分店才有99，一般刷出來都是199」、「太誇張了，買699的不是要搥心肝」、「果然別人的超商都不會讓人失望」。《NOWnews今日新聞》同步向全家求證，業者表示內部正在了解中。而近日開出第6711店的7-ELEVEN，也在新開的「千塘門市」推出限定福袋，不過限店販售更難取得。