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全家肖像福袋699元→99元？箱子變形也要搶　內容物開箱

▲全家今年1月推出兔年肖像福袋699元，近日傳出下殺到99元。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家今年1月推出兔年肖像福袋699元，近日傳出下殺到99元。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2023年都快過完一半了，超商福袋還在賣？近日有網友在臉書PO出照片，指全家肖像福袋只要99元，立刻引起眾人高度關注、差點暴動，紛紛敲碗哪裡買。其中不少搶到的民眾反映籃子壓到變形了，但依然樂此不疲。究竟內容物多超值，連搶到瑕疵品都划算，《NOWnews》開箱細節報你知，不過想搶到清庫存商品不易，許多門市都已售罄。

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全家699元福袋出清99元？
有網友在臉書社團貼出全家福袋照片，內文寫道「你沒看錯一個99元」，還附上許多眼冒愛心的表情符號。如果能搶到的話，確實會心花朵朵開，因為這正是當初原價要699元的肖像福袋，共有崔弟、兔巴哥2款，主體是伸縮收納籃、果凍包，收納籃上蓋拆開還能變成小桌子，裡面裝有價值200元的零食糖餅組合，當時全台限量發售4萬份。

▲699元肖像福袋是伸縮收納籃、果凍包、價值200元的零食糖餅組合、紫色加碼抽獎券。（圖／記者黃韻文攝）
▲原價699元肖像福袋是伸縮收納籃、果凍包、價值200元的零食糖餅組合。（圖／記者黃韻文攝）
▲福袋。（圖／翻攝畫面）
▲摺疊收納籃可伸縮，上方蓋子有金屬支架，撐開變小桌子。（圖／翻攝畫面）
99元策略為單店行為
據了解，99元僅數少數店家為了清庫存或經營熟客的「單店行為」，並非全台門市通用，另有部份門市則是每款199元，且絕大多數門市都已賣光。即使福袋內的兔年抽獎券已經過期失效，且部份食品時效只到今年底，但不管是99元或199元，買到還是有賺到的感覺，因為光是零食飲料總值就達200元，另外還能獲得具有摺疊收納箱、野餐小桌子雙用途的週邊。

7-11千塘門市推限定福袋
福袋99元話題引起眾人熱烈討論：「那是部分店才有99，一般刷出來都是199」、「太誇張了，買699的不是要搥心肝」、「果然別人的超商都不會讓人失望」。《NOWnews今日新聞》同步向全家求證，業者表示內部正在了解中。而近日開出第6711店的7-ELEVEN，也在新開的「千塘門市」推出限定福袋，不過限店販售更難取得。

▲7-11千塘門市限定福袋，內含抽獎券，大獎是光陽OPEN!電動機車。（圖／業者提供）
▲7-11千塘門市限定福袋，內含抽獎券，大獎是光陽OPEN!電動機車。（圖／業者提供）

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