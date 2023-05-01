剛畢業「起薪10萬」！航運人才超缺　航港局培育計畫5／1啟航

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航港局也表示，近年全球航運產業在新冠疫情勢成長，帶動航運人才需求，但因海員長時間於海上航，年輕人投入意願不高。而從就業角度來看，海事群相關科系包括航運技術、輪機及航運管理等等，不僅缺多、起薪也比大部份行業高。有意上船工作的年輕人，航輪科系畢業後，只要通過航海人員測驗並取得適任證書後，擔任船副/管輪月薪100K，一畢業就能加入百萬年薪行列。
而今年度的「海員新星培育計畫」有三大特點：第一，提供就學至就業一條龍輔導；第二，除學雜費、住宿費外，更加碼生活津貼，每年補助最高可領10萬到18萬元，第三，船員培育向下扎根，國中畢業生就讀海事職校，也可以受惠。
航港局同時持續攜手長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運及世邦海運等7大航商，提供45個獎助名額，也透過博幼基金會輔導的偏鄉弱勢學生及結合國內各海事校院教學資源，鼓勵有興趣的青年學子們加入計畫。除此之外，也鼓勵輔導家庭的家長轉換跑道，擔任船員，透過乙級船員訓練班密集訓練合格後，即可上船工作，增加工作機會，改善家庭環境。
因此今年特別新增「教師研習營」及「學生體驗營」，透過身歴其境的登船及模擬機的操作體驗，讓參與學生、家長及老師們能夠更了解船員培訓及海上職場的環境與生活。