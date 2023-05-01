詭異房客「凌晨4點誦咒」！揭開泰國《邪厄》租屋恐怖內幕
由泰國鬼片教父索分沙達菲斯執導《邪厄》，揭開租屋邪門內幕再度挑戰觀眾恐懼極限，今（1）日釋出電影《邪厄》主視覺海報，一樁伴隨邪教厄咒的駭人租屋事件，詭異房客凌晨4點的誦咒儀式與血跡神祕符號，恐怖祭祀儀式的巫蠱邪術，即將揭祕！
記者黃雅琪/綜合報導
電影《邪厄》製作團隊，日前公布拍攝期間發生許多無法解釋的神祕事件，其中包含了海報中的邪靈木偶，當開始拍攝木偶橋段時，在場的工作人員出現身體不適症狀，最後拍攝完畢將木偶送回，不適的症狀才消失。另外一件離奇的事件是，電影中小女孩抱著的洋娃娃玩偶，製作團隊在拍攝期間的夜晚聽見了詭異的女孩笑聲，但是房間內並無任何人，僅有那一個洋娃娃。女主角尼塔莎吉拉尤吉恩更透露：「拍攝期間大家都不敢碰這些玩偶，太可怕了！」
電影《邪厄》描述，小寧（尼塔莎飾）和科文（蘇格拉瓦飾）是一對恩愛夫妻，兩人育有一女瑩瑩。某天，夫妻倆決定搬家至公寓，並將原住處出租給一位年邁的退休醫生（彭帕克飾）及他的女兒。房子出租後小寧接獲鄰居投訴，房子每到半夜都會傳來奇怪的聲音，科文也開始出現詭異的行為，瑩瑩更遭受一股邪惡力量的威脅。《邪厄》5月12日在台上映。