歐陽靖「前夫早有新歡」認了走不出情傷！自爆離婚原因：我戀愛腦

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歐陽靖說，小時候的自己什麼都不怕，但她就怕被當成笨蛋，被網路酸民罵醜嫌胖或任何批評都可以化解，但只要被嘲笑「笨」、「不懂裝懂」，她一定爆炸，「於是量子效應就來了，在感情方面，我是個智障等級的『戀愛腦』。」她接著透露過去遭遇的「不愉快」，「我告訴自己，男人有sense很重要！所以只跟生活品味好的對象交往，殊不知這種人都特別挑剔；兩性平權很重要！所以約會一定AA制，殊不知A到一段時間後對方就會開始忘記帶錢包；真愛要能包容對方的情緒！所以各種情勒、言語暴力都吞忍下來，殊不知自己只是發個小牢騷，對方就直接說：「妳給我滾。」」
她也曾告訴自己，好女人要能幫助對方的事業！所以躲在背後積極push，殊不知對方被往前推之後就去找更會推的人了；曾以為人生歷練多的男人比較成熟，所以她找了個離過婚的對象，「殊不知對方被放生必事出有因」。談到為何走不出情傷，歐陽靖坦言：「說到底，其實是無法面對自己因愚笨而犯下的錯誤，在感情這盤棋局被血洗而顏面盡失。我人生至今所有交往對象都沒有刻意去找，通常是巧遇而觸電，一旦戀愛腦的開關被打開，我就會成為一個恣意享受愛情的瘋女孩，為了愛我可以捨棄所有堅持與自我價值，理智？那是什麼？心中越害怕發生的事，越容易招來負面能量，這是一種量子效應。至少我現在願意對大家承認：『歐陽靖在感情方面就是個智障。』」
歐陽靖過去單身四年，開了很多條件等對的人，「必須要是外國人、個子高、會運動、有才華、對音樂跟時尚有品味、老饕，而且一定要幽默…不好意思，前夫完全符合！但我就是少開了兩個條件：生性樂觀、尊重女性。」她說：「又悲觀又大男人主義，其他條件再好也打咩（不行），但我居然笨到沒趕快落跑。」現在問她的話，條件只會更多，「除非老天爺送我一個經濟自由的工具人，不然我幹嘛再去招惹麻煩？所以啊…不要再勸我找對象了，這些人比催生的長輩還不負責耶！」