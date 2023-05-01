謝忻登百岳驚傳一度失聯！同伴空拍機尋人　黃沐妍氣喊：慎選山友

歐陽靖「前夫早有新歡」認了走不出情傷！自爆離婚原因：我戀愛腦

▲歐陽靖突自爆走不出情傷，更透露前夫早有新歡。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
▲歐陽靖突自爆走不出情傷，更透露前夫早有新歡。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

作家兼演員歐陽靖2020年與日籍老公結婚，於2022年離婚。歐陽靖今（1）日坦言前夫簽字後，早已過著「日更女友」的快活日子，但她仍舊走不出情傷，聽到「愛情」兩字便立刻摀著耳朵，甚至自嘲：「我是個智障等級的『戀愛腦』。」她也透露與前夫相處時的種種不愉快，以及暫時沒想這麼快尋找第二春的原因，忍不住直呼：「不要再勸我找對象了，這些人比催生的長輩還不負責耶！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲歐陽靖回應離婚後與前夫財產分配問題。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
▲歐陽靖2020年與日籍老公結婚，於2022年離婚。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
歐陽靖今日在臉書發文，表示很多朋友勸她再找個伴，擔心她走不出來，「是喔，前任自從簽字之後早已過著日更女友的Happy days，但我聽到『愛情』兩個字就跟某些人聽到『蟑螂』一樣…立刻把耳朵摀著，腦袋也不敢出現畫面。」如果被問看到前任過得這麼開心會不會嫉妒？她坦言：「為什麼踩在別人頭上可以達到自己的人生目標（那個別人就是我）？我卻失去了夢想。為什麼傷害別人可以名利雙收？我卻為了養家而汲汲營營。但感情這件事無關業力，只關念力；心中越是恐懼，越容易招來妖魔鬼怪。」

歐陽靖說，小時候的自己什麼都不怕，但她就怕被當成笨蛋，被網路酸民罵醜嫌胖或任何批評都可以化解，但只要被嘲笑「笨」、「不懂裝懂」，她一定爆炸，「於是量子效應就來了，在感情方面，我是個智障等級的『戀愛腦』。」她接著透露過去遭遇的「不愉快」，「我告訴自己，男人有sense很重要！所以只跟生活品味好的對象交往，殊不知這種人都特別挑剔；兩性平權很重要！所以約會一定AA制，殊不知A到一段時間後對方就會開始忘記帶錢包；真愛要能包容對方的情緒！所以各種情勒、言語暴力都吞忍下來，殊不知自己只是發個小牢騷，對方就直接說：「妳給我滾。」」

▲歐陽靖對安倍的逝世感到不捨。（圖／擷取自歐陽靖IG）
▲歐陽靖承認自己還沒走出情傷。（圖／擷取自歐陽靖IG）
她也曾告訴自己，好女人要能幫助對方的事業！所以躲在背後積極push，殊不知對方被往前推之後就去找更會推的人了；曾以為人生歷練多的男人比較成熟，所以她找了個離過婚的對象，「殊不知對方被放生必事出有因」。談到為何走不出情傷，歐陽靖坦言：「說到底，其實是無法面對自己因愚笨而犯下的錯誤，在感情這盤棋局被血洗而顏面盡失。我人生至今所有交往對象都沒有刻意去找，通常是巧遇而觸電，一旦戀愛腦的開關被打開，我就會成為一個恣意享受愛情的瘋女孩，為了愛我可以捨棄所有堅持與自我價值，理智？那是什麼？心中越害怕發生的事，越容易招來負面能量，這是一種量子效應。至少我現在願意對大家承認：『歐陽靖在感情方面就是個智障。』」

▲歐陽靖承認自己是戀愛腦。（圖／翻攝歐陽靖臉書）
▲歐陽靖承認自己是戀愛腦。（圖／翻攝歐陽靖臉書）
歐陽靖過去單身四年，開了很多條件等對的人，「必須要是外國人、個子高、會運動、有才華、對音樂跟時尚有品味、老饕，而且一定要幽默…不好意思，前夫完全符合！但我就是少開了兩個條件：生性樂觀、尊重女性。」她說：「又悲觀又大男人主義，其他條件再好也打咩（不行），但我居然笨到沒趕快落跑。」現在問她的話，條件只會更多，「除非老天爺送我一個經濟自由的工具人，不然我幹嘛再去招惹麻煩？所以啊…不要再勸我找對象了，這些人比催生的長輩還不負責耶！」


歐陽靖心疼狒狒被射殺！指獵人「1舉動」最可怕：大警惕

8遊客「共吃1碗魚粥」反轟店家！歐陽靖怒：拿人情味情勒

連假衝台南必看！歐陽靖「6大攻略」超專業：美食免排隊

隋棠遭控惡鄰！歐陽靖揭「真實事件」扯爆：樓上沒人敢住

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀