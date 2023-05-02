全家也來了！麥香「小書包超Q」 內部構造曝光：比鑰匙圈強
最近7-11跟麥香茶飲廠商合作推出活動，只要購買「麥香系列」達49元就可以花29元加購超可愛的麥香鑰匙圈，結果引起不少網友熱烈討論，紛紛入手三款直呼太可愛！沒想到，全家也跟上了！從5月3日起，只要到全家購買一定金額之後，加價購可以獲得「麥香小書包」一個，超可愛的外觀也同樣有三個顏色，網友已經搶先開箱，讓不少人準備手刀開搶。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」貼文指出「換全家了喔！從5/3開始，不用再隨機抽了，因為外包裝是透明的，直接可以指定」原來，全家也跟麥香系列合作，只要從3日起到門市購買麥香奶茶系列茶飲滿49元的話，就可以花35元加購「麥香小書包乙個」，活動一路到五月底為止。
只見小書包也分為三個顏色，對應飲料包裝的三種，小書包上還寫著「麥香中學」，有網友已經搶先拿到開箱，透露大小就差不多手掌大小，而裡面不只是單純的袋子空間，而是還有拉鍊跟夾層，可以拿來當作零錢包看起來沒問題，一個要價35元實在又萌又划算！
貼文一出，不少網友紛紛回應「這個好可愛，我喜歡麥香書包」、「啊啊啊啊麥香小書包太可愛了吧，可以當零錢包欸」、「這個看起來比吊飾強多了」、「有拉鍊可裝零錢，比飾品實用太多了啦」、「可愛又實用...但感覺超難搶的啦」、「好想要啊，我家附近連鑰匙圈都搶不到」、「比鑰匙圈強沒錯，好可愛」。