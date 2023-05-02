疫情致「高齡失智症」延遲治療　6個健康生活型態延緩衰退

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疫情致失智症延誤治療 恐加速病情惡化根據奇美醫療財團法人奇美醫院統計2019年(疫情前)失智症確診服務人數為740人，2020年至2022年(疫情期間)確診服務人數逐年遞減至413人，在疫情期間影響失智確診服務人數明顯下降，間接突顯出社區中潛在失智者未能早期發現確診獲得需要的照護資源與支持，甚至有加速失智症退化風險。
失智症照護防治+推廣2概念 降低失智症風險奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮說表示，隨著高齡與失智人口逐年攀升，失智症成為我國健康重要議題之一，奇美醫療財團法人奇美醫院配合國家失智症照護綱領與政策，積極倡議失智症照護防治與推廣「在地老化」與「友善社區」概念，成立失智共同照護中心推動，失智症確診醫療照護與長照資源連結，亦致力於推動失智友善社區，辦理健康促進與防治衛教相關活動，提升民眾對失智預防正確健康識能及參與度，布建在地化的失智社區照護網絡，以達為失智者與家庭提供個別化、人性化之失智照護友善實踐目標。
推展健康生活型態 減緩認知衰退速度林宏榮進一步解釋，近年開始推行健康生活型態醫學，從飲食、運動、管理壓力、充足睡眠、避免有害物質和社交互動等6大面向預防和治療慢性疾病，與WW-FINGERS全球科學協調中心推行降低及預防失智風險之多領域健康生活模式(飲食、運動、認知訓練、血管與代謝風險監測和社會互動刺激等)相呼應。
奇美與全球同步，達有效且持續預防或降低失智風險，及減緩認知衰退速度之目的，將積極導入健康生活型態醫學的概念，以協助失智者與慢性病者擁有更佳的健康狀態及生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57634
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