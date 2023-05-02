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手指卡卡又疼痛　復健醫師盤點治療板機指8種方法

手指卡卡又疼痛　復健醫師盤點治療板機指8種方法
手指卡卡又疼痛　復健醫師盤點治療板機指8種方法

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】板機指通常是手有關節發炎的現象，典型症狀就是手指頭會卡卡的無法伸直，需要另一隻手來協助扳回來，卡卡的這隻手指頭，也可能會有疼痛感，影響正常功能，這種現象最容易發生在大拇指、食指、無名指與中指等手指的部位，早上起床時，也容易出現水腫的情形。那麼目前治療板機指到底有哪些方式？

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1.板機指護具

這是最保守的治療方式，就是請患者在患處戴上護具，由於患者大部分是因為過度使用手指才會罹病，而戴上護具最大作用就是減少使用發炎的手指，通常只要戴上一個月左右的時間，也就是說，讓過度使用的手指頭休息一個月，大約7、8成患者的板機指症狀都會好轉。

林口長庚醫院復健科主治醫師王思恒強調，戴上這種板機指護具每天仍然要拆下來三到五次，活動活動手指頭，否則肌肉關節難保不會僵化萎縮，反而無助於病情的恢復。不過，王思恒也警告千萬不要太認真伸展，如果以為做復健動作或伸展操可以改善症狀，恐怕會讓板機指問題越發嚴重。

2.熱敷

透過熱敷發炎的手指，可以達到減痛、促進局部組織的循環，是有助於發炎組織將廢物排出。

3.蠟療

蠟療是以50℃左右的溶化的蠟，附著在手部，由於蠟的特性是導熱慢，比自行以熱毛巾熱敷時，溫度冷卻的時間還慢，可以讓熱度保持在患處至少20分鐘，同樣是利用熱的效果來促進局部循環與減痛。

4.超音波

超音波其實也是一種深層的熱敷，超音波儀器將高頻率的震動打進身體裡，當傳到身體裡之後，能量會轉變成熱能，達到促進組織循環的效果。

5.打類固醇針劑

這是目前最安全又有效的治療方法，臨床上通常打一針，大約一週就會明顯改善症狀，頂多打到3針，患者也能感覺到效果。不過，由於過去超音波技術較沒有運用在復健科，然而滑囊又是一個很薄的組織，醫師打針技術靠的是臨床經驗的累積，因此，過去較常發生打不準的情況。但現在超音波技術已經相當發達，搭配超音波來進行針劑的施打，已能大符提升準確率與治癒率。

  • 微量類固醇，不會傷身
國人常會一聽到「類固醇」，就會有負面觀感而心理排斥，但其實使用在治療板機指的類固醇分量，大約只有0.5c.c.，對人體幾乎沒有危害，因此，王思恒強調，如果是他自己或是他的親友罹患了板機指這樣的問題，他也會毫不猶使用類固醇針劑來治療

6.雷射

雷射是一種電磁能，藉由給予手指的適當能量來刺激細胞，誘發或強化生理反應，進而降低發炎與促進組織癒合。

7.增生療法

增生療法是透過注射低濃度葡萄糖水到發炎腫脹的手指患處，來形成空間、解除壓迫情況，注射液也有助於消炎與消腫，雙重作用下進而改善疼痛，恢復手指活動度。不過，由於這是一種刺激發炎來促進自我修復的方式，王思恒認為，較適用於其他的慢性發炎症狀。

8.手術治療

板機指也可以手術進行治療，主要就是切開包覆在手指肌腱外層的滑囊，讓它得以釋放腫脹發炎的壓力，恢復滑囊滑動的功能。不過，王思恒警告，切開組織還是有風險的，因為每一個組織在復原時，難免形成疤痕，恐怕會影響到原來的功能。

臨床統計以手術治療板機指的患者，大約有5到7成的人會成功改善症狀，也就是說仍有3到5成的人失敗，即使現在有所謂的微創手術，以針來勾開滑囊，可以讓傷口變的很小，但除了仍可能產生疤痕之外，由於微創的開口小，醫師在操作針的時候，也可能會誤傷到神經，那就影響到術後的手部功能了，因此，這樣的手術找專業有經驗的醫師是相當重要的。

文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57658

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