手指卡卡又疼痛　復健醫師盤點治療板機指8種方法

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1.板機指護具這是最保守的治療方式，就是請患者在患處戴上護具，由於患者大部分是因為過度使用手指才會罹病，而戴上護具最大作用就是減少使用發炎的手指，通常只要戴上一個月左右的時間，也就是說，讓過度使用的手指頭休息一個月，大約7、8成患者的板機指症狀都會好轉。
林口長庚醫院復健科主治醫師王思恒強調，戴上這種板機指護具每天仍然要拆下來三到五次，活動活動手指頭，否則肌肉關節難保不會僵化萎縮，反而無助於病情的恢復。不過，王思恒也警告千萬不要太認真伸展，如果以為做復健動作或伸展操可以改善症狀，恐怕會讓板機指問題越發嚴重。
2.熱敷透過熱敷發炎的手指，可以達到減痛、促進局部組織的循環，是有助於發炎組織將廢物排出。
3.蠟療蠟療是以50℃左右的溶化的蠟，附著在手部，由於蠟的特性是導熱慢，比自行以熱毛巾熱敷時，溫度冷卻的時間還慢，可以讓熱度保持在患處至少20分鐘，同樣是利用熱的效果來促進局部循環與減痛。
4.超音波超音波其實也是一種深層的熱敷，超音波儀器將高頻率的震動打進身體裡，當傳到身體裡之後，能量會轉變成熱能，達到促進組織循環的效果。
5.打類固醇針劑這是目前最安全又有效的治療方法，臨床上通常打一針，大約一週就會明顯改善症狀，頂多打到3針，患者也能感覺到效果。不過，由於過去超音波技術較沒有運用在復健科，然而滑囊又是一個很薄的組織，醫師打針技術靠的是臨床經驗的累積，因此，過去較常發生打不準的情況。但現在超音波技術已經相當發達，搭配超音波來進行針劑的施打，已能大符提升準確率與治癒率。
- 微量類固醇，不會傷身
6.雷射雷射是一種電磁能，藉由給予手指的適當能量來刺激細胞，誘發或強化生理反應，進而降低發炎與促進組織癒合。
7.增生療法增生療法是透過注射低濃度葡萄糖水到發炎腫脹的手指患處，來形成空間、解除壓迫情況，注射液也有助於消炎與消腫，雙重作用下進而改善疼痛，恢復手指活動度。不過，由於這是一種刺激發炎來促進自我修復的方式，王思恒認為，較適用於其他的慢性發炎症狀。
8.手術治療板機指也可以手術進行治療，主要就是切開包覆在手指肌腱外層的滑囊，讓它得以釋放腫脹發炎的壓力，恢復滑囊滑動的功能。不過，王思恒警告，切開組織還是有風險的，因為每一個組織在復原時，難免形成疤痕，恐怕會影響到原來的功能。
臨床統計以手術治療板機指的患者，大約有5到7成的人會成功改善症狀，也就是說仍有3到5成的人失敗，即使現在有所謂的微創手術，以針來勾開滑囊，可以讓傷口變的很小，但除了仍可能產生疤痕之外，由於微創的開口小，醫師在操作針的時候，也可能會誤傷到神經，那就影響到術後的手部功能了，因此，這樣的手術找專業有經驗的醫師是相當重要的。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57658
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