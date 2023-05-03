中澳貿易搞定政治就能回春？商界稱將需時數月

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貿易商表示，官僚體系有其慣性，上級的話要過幾週才會傳到中國海關官員；貿易商為了處理許可證事宜，得拜訪8個政府部門。買家則稱今年2月，進口許可證申請作業的電腦系統裡還沒列入澳洲。
而且澳洲礦場在過渡時期已經找到新買家，不再為焦煤提供優惠價格。同時中國的市場份額也被俄羅斯與蒙古國更便宜的產品吃下。
澳大利亞中國工商業委員會（Australia China Business Council）會長奧森（David Olsson）說：「這些事情需要時間，沒有魔杖能使一切恢復正常，這會是需時幾個月的緩慢過程。」
中澳關係惡化可追溯至2017年，當年澳洲表態關切中國把引發爭議的南海島嶼軍事化，並引進反外國干預法，被認為是在劍指北京。
在澳洲呼籲調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源後，中國於2020年以阻礙貿易作為回應，阻擋從煤炭到木材、合計約170億澳幣（約新台幣3510億元）的澳洲產品進口。
不過雖然有上述限制，澳洲對中國的整體出口額依然激增，從2019年的1490億澳幣，提升至去年的1750億澳幣，主因鐵礦貿易蓬勃發展。
對於中國鋼鐵廠來說，鐵礦貿易重要到承受不起干擾。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120502