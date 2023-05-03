褪黑激素改善失眠？　哈佛警示：兒童服用過量恐致死

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褪黑激素只要不過量都很安全，但過量可能對身體造成危險，例如導致嘔吐或呼吸困難。哈佛醫學院副教授彼特柯恩（Pieter Cohen）領導的研究團隊發現，2022年因兒童服用過量褪黑激素引起身體不適的求救電話激增。過去10年來，嬰幼兒照護者的求救電話超過25萬通，其中4000兒童住院，287人住進加護病房，5名接受機器催吐治療，2人死亡。
華盛頓大學西雅圖兒童醫院兒科教授布魯納（Cora Collette Breuner）警示，家長們給孩子購買褪黑激素軟糖來幫助改善睡眠，副作用包括嗜睡 、頭痛、焦慮以及晚上尿床或小便次數增加。
原文出處：Potentially dangerous doses of melato
褪黑激素治療失眠？ 食藥署闢謠褪黑激素能否改善失眠？食藥署2日特別闢謠，褪黑激素是大腦松果體所分泌的激素，主要功能是調節人體生理時鐘。白天時，視網膜會把接收到的光線轉為訊號傳到下視丘，抑制褪黑激素分泌；夜晚時，人體會分泌較多的褪黑激素，可作用在大腦與人體各部位，使人逐漸產生睡意，進入睡眠狀態。
雖然有研究指出褪黑激素可增進主觀睡眠品質、稍微減少入睡時間，但這些都不是用來評估睡眠改善的客觀指標。因此目前醫界對於褪黑激素治療失眠的效果沒有一致共識，有待更多研究評估，仍需長期、大量使用的相關研究證實。
食藥署提醒，根據藥事法規定，褪黑激素產品屬藥品列管，擅自販售未經核准之藥品，屬違法行為。民眾切勿購買來路不明的藥品自行使用，因療效及安全性並未經過確認，可能對健康產生危害。並建議民眾作息要與日夜規律符合，才能擁有良好的睡眠品質。
- 白天：應照到充足光線，一睡醒就要拉開窗簾、曬太陽。
- 晚上：減少開燈、讓光線暗些，並減少使用螢幕、手機，避免光線刺激而抑制褪黑激素的分泌
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57693
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