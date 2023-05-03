美股走跌！台股早盤一度跌百點 碳權、國防軍工股續強
美國聯準會公布利率決定前，兩家區域銀行賣壓洶湧，美債違約恐慌再起，美股四大指數昨（2）日皆走跌，受到美股影響，台北股市今（3）日開盤走低，早盤一度跌百點，來到15530點，但隨後跌幅收斂。權值王台積電早盤跌6元，來到495元左右，跌幅近1%。而今日焦點仍為碳權、國防軍工概念股，另外，生技醫療股表現也不錯。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌367.17點，或1.08%，收33684.53點；那斯達克指數下跌132.09點，或1.08%，收12080.51點；標普500指數下跌48.29點，或1.16%，收4119.58點；費城半導體指數下跌22.24點，或0.74%，收2996.86點。
受到美股影響，台北股市今日早盤一度跌百點，來到15530點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到495元左右，跌幅近1%。聯電小跌，世界先進逆勢漲1%以上，力積電跌0.4%。其他重要電子股如聯發科小漲相對抗跌，來到673元。鴻海、日月光股價持平。另外，南亞科、華碩、台達電同樣逆勢抗跌，不過國巨、英業達走跌，旺宏跌逾1%，緯創跌2%以上。
台美國防合作論壇今日登場，國防軍工概念股強勢走高，晟田漲4%，寶一、千附精密、全訊漲逾2%，漢翔漲超過1%。碳權概念股持續走強，華紙漲3%，世紀鋼漲2%，正隆、東聯漲1%，農林漲0.4%。另外，生技醫療股表現也不俗，杏一漲逾4%，台康生技、台耀、聯合、佳醫漲2%以上。