小細胞肺癌治療如何選擇？　醫師逐一解析放療、化療、免疫治療

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化療、放療、免疫 3種治療有何差異？化學治療、免疫治療、放射治療最大的差異就是「局部性治療」或「全面性治療」。放射治療就屬於「局部性治療」，而化學治療、免疫治療就屬於「全面性治療」。
葉育雯醫師指出，如果病人已經有轉移的病灶，局部性治療就無法立即移除所有病灶，但化療、免疫治療等全面性治療，藥物會隨著血液流動全身，只要是血流經過的地方都可以獲得治療。
而化療、免疫治療又有機轉上的不同，化療主要是針對癌細胞快速生長的特性，殺死所有長得較快的細胞來達到治療效果；免疫治療，如：PD-L1免疫療法，則是針對癌細胞可逃脫免疫系統的特性，給予PD-L1抑制劑，重新活化免疫系統，讓T細胞可再次辨識出癌細胞進行消除。
此外，葉育雯醫師表示，免疫療法的整體副作用，跟化療比起來發生率也較低，常見副作用包括皮膚紅疹、搔癢、血糖控制異常、內分泌功能異常等，偶爾會有腹瀉、器官發炎等症狀，但嚴重的免疫相關副作用發生率都在10%以下，基本上並不常見。
小細胞肺癌治療如何運用？ 侷限、擴散期不同目前，小細胞肺癌「侷限期」以化療為主，若能進行手術，則會考慮先切除病灶再進行化療。葉育雯醫師指出，小細胞肺癌有生長快速、轉移快速的特性，即使手術切除，可能還有未被發現的癌細胞轉移，因此即使是侷限期，還是會以化療為主，手術後通常也會進行化學治療。
而小細胞肺癌「擴散期」治療，過去也是以化學治療為主，但免疫治療出現後，現在也可以以化療加上免疫療法的方式治療。葉育雯醫師表示，病人接受化療後，雖然短期內病情能受到控制，但很容易復發，現在加上免疫治療後，能補充化療的不足，並讓化療發揮更大的作用，延長病人存活期。
葉育雯醫師提到，在免疫治療出現以前，小細胞肺癌整體存活期只有10－11個月，不到1年的時間，但化療加上免疫治療後，有許多個案獲得不錯的效果，像其中一位徐先生已60多歲，加上PD-L1抑制劑治療到現在已經14個月，中間還一度發現有甲狀腺腫瘤，但經過治療後目前追蹤下來狀況都很不錯。
化療＋免疫重拾信心 醫師籲病友須注意「這些」雖然，徐先生一開始知道自己罹患存活率特別低的小細胞肺癌時，相當惶恐、擔心，但經過化療加上PD-L1治療後，不僅能夠正常生活，也對自己的疾病、治療重拾信心。
葉育雯醫師表示，所有的病人都可以嘗試化療加上免疫治療，免疫治療一般也不必像化療一樣在生活、飲食上有特別需要注意的事項，然而免疫治療是為了提升免疫力，因此在治療過程中，應杜絕菸、酒等致癌物品，維持正常的作息、運動，避免太過焦慮、擔心而吃不下、睡不好，因為這些都會使免疫力下降。
尤其，許多小細胞肺癌的病友在看到疾病存活率相當低時，常因此感到絕望、擔憂，免疫力可能更會受到影響。葉育雯醫師指出，每個病人都是有希望的，存活率的數字只是代表了一部份的病人，隨著醫學進步，有許多治療方式出現，應保持正面的思想，並與醫師商量選擇對自己最適合的治療方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57514
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