甲狀腺結節是良性就沒關係？醫：定期追蹤是關鍵！認識無創治療新選項！

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甲狀腺結節不可輕忽！置之不理可能變惡性？
中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心彭正明主任說明，我國約有5%的人口患有甲狀腺結節，以女性居多、目前發生原因不明。然而，由於長結節沒有明顯症狀，一般大多是在健檢時才意外發現；也可能是脖子已經有明顯凸起，甚至壓迫氣管，造成沙啞或吞嚥困難而就醫。
雖然甲狀腺結節以良性居多，但仍有發展成惡性的可能。因此，彭正明主任提醒，一旦發現有甲狀腺結節，務必要透過定期追蹤，評估是否需進一步接受治療。若是出現以下症狀，醫師可能會建議及早接受治療，減少未來進展為甲狀腺癌的可能性：
・短期內大小明顯變大或結節內血液供應豐富
・頸部出現硬實、無法移動的硬塊
・同時發生聲音改變、呼吸壓迫或是吞嚥困難
・細針抽吸檢查或甲狀腺同位素掃描檢查異常
・超音波檢查中，發現鈣化、邊緣不規則、質地不均勻、或特殊形狀
發現甲狀腺結節怎麼辦？無創手術成首選？
目前甲狀腺結節治療多為手術切除及消融手術為主，前者是利用近全切除或全切除甲狀腺來治療，不僅傷口大，也容易出現後遺症，影響生活品質。此外，也需要長期服用甲狀腺素。所幸，近年消融手術多了無創手術的選項，透過機器手臂搭配高強度聚焦超音波，隔著皮膚將結節組織破壞後，達到治療目的。因為AI人工智慧的進步，醫師在操作時也能避開神經系統，精準地消融結節，不必擔心生活品質受影響。
彭正明主任分享，自己曾收治一名百貨業櫃姐，因為擔心治療甲狀腺結節會損傷聲帶、影響工作。在良好的醫病溝通後，決定使用機器手臂無創手術，因為治療後聲音無異常，隔天立即回到工作崗位。現在經過一年追蹤後，發現結節明顯消減，已接近完全消失。
別侷限自己的治療選項！持續追蹤成關鍵！
因此透過定期追蹤檢查並及早介入治療很重要！即使是良性的甲狀腺結節，也可能會有持續增大的風險。以2公分和8公分的良性結節為例，治療選項可能就大不同，目前越大公分數的結節會建議以手術治療為主，而越小的結節則傾向以消融手術為主。最後，彭正明主任呼籲，發現甲狀腺結節務必持續追蹤，並與醫師討論是否需接受治療，讓結節及早說拜拜！
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