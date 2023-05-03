本土猴痘+12！「嚴重頭痛」恐已感染　3高風險族群做5事預防

我是廣告 請繼續往下閱讀
感染猴痘的常見症狀
1、全身皮疹：通常從臉部開始往四肢蔓延，四肢又比軀幹常見。
2、淋巴腺腫大：如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處。
3、發燒
4、發冷
5、畏寒
6、出汗
7、嚴重頭痛
8、倦怠無力
9、肌肉痠痛
猴痘傳染方式
1、直接接觸確診者的皮疹、瘡痂、體液
2、與確診者接吻、擁抱、性行為
3、呼吸道分泌物感染：長時間面對面
4、母嬰感染：母親可能傳染給胎兒
猴痘的預防方式
1、避免接觸野生動物
2、性行為全程使用保險套
3、勤洗手，與確診者保持距離
4、不與他人共用衣服或床單
5、降低人際傳播
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
【本文獲臉書粉絲團《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》授權，版權所有，非經授權不許轉載】