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本土猴痘+12！「嚴重頭痛」恐已感染　3高風險族群做5事預防

▲本土猴痘昨（2）日再增12例，戴定恩醫師指出3類人是高風險族群。（圖／台南市衛生局提供）
▲本土猴痘昨（2）日再增12例，戴定恩醫師指出3類人是高風險族群。（圖／台南市衛生局提供）

記者李惠婷/綜合報導

疾管署昨（2）日公布，國內新增12例猴痘本土個案，分布於桃園、台北、新北、台中，其中又以桃園數量最多，發言人羅一鈞表示，已緊急增購2萬瓶疫苗，將於5月中旬到貨。猴痘來勢洶洶，臺北慈濟醫院泌尿科主治醫師戴定恩提醒，猴痘具致死風險及高傳染力，才剛從新冠陰霾走出的我們都要特別小心，並提供感染後常見症狀及預防方式，希望能幫助民眾避免染疫。

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戴定恩醫師指出，猴痘高風險族群包含兒童、老人及免疫力低下者，此三類族群染疫後有較高的重症風險，又因猴痘的部分症狀與感冒極其類似，所以是否有皮疹及淋巴腺腫大就是兩大重要判斷指標。

感染猴痘的常見症狀

1、全身皮疹：通常從臉部開始往四肢蔓延，四肢又比軀幹常見。
2、淋巴腺腫大：如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處。
3、發燒
4、發冷
5、畏寒
6、出汗
7、嚴重頭痛
8、倦怠無力
9、肌肉痠痛

▲戴定恩醫師指出4個判斷感染猴痘的依據。（圖／ 戴定恩醫師 提供）
▲戴定恩醫師指出4個判斷感染猴痘的依據。（圖／ 戴定恩醫師 提供）
猴痘傳染方式

1、直接接觸確診者的皮疹、瘡痂、體液
2、與確診者接吻、擁抱、性行為
3、呼吸道分泌物感染：長時間面對面
4、母嬰感染：母親可能傳染給胎兒

猴痘的預防方式

1、避免接觸野生動物
2、性行為全程使用保險套
3、勤洗手，與確診者保持距離
4、不與他人共用衣服或床單
5、降低人際傳播

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

【本文獲臉書粉絲團《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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